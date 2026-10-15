Ευρωπαϊκή βραδιά με άρωμα Ελλάδας!

Πλούσια σε δράση είναι η ευρωπαϊκή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς τρεις εκπρόσωποί μας ρίχνονται στη μάχη σε Europa League και Conference League.

Στη 2η αγωνιστική του Europa League, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέιγ (22:00). Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στοχεύει στη δεύτερη νίκη στη League Phase, μετά το 2-1 της πρεμιέρας επί της Γιαγκελόνια, εξαργυρώνοντας παράλληλα την ώθηση από την επικράτηση στο ντέρμπι «αιωνίων» με το τέρμα του Ρέτσου (1-0).

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΜΑΡΣΕΙΓ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100

Στον αντίποδα, οι Γάλλοι ψάχνουν αντίδραση, καθώς άρχισαν αρνητικά τις υποχρεώσεις τους στην Ευρώπη με τη βαριά ήττα από την Μπεσίκτας (4-1). Η ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό έχει ζητήματα στην άμυνα που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί η ομάδα του Πειραιά. Στο 2.06 το 0-1 οποιαδήποτε στιγμή.

Την ίδια ώρα και ο ΟΦΗ φιλοξενείται στο «Roazhon Park» από τη Ρεν (22:00). Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ηττήθηκε με 3-0 από την ΑΕΚ στη Super League, όμως εκτός συνόρων διαγράφει εντυπωσιακή διαδρομή. Μετά τις δύο νίκες επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα προκριματικά, μπήκε δυναμικά στη League Phase με το 2-0 επί της Χόφενχαϊμ.

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΦΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΡΕΝ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 200

Από τη μεριά της, η Ρεν μετρά έναν βαθμό μετά τη λευκή ισοπαλία με τη Στουρμ Γκρατς, ενώ προέρχεται από την ευρεία νίκη με 4-1 κόντρα στην Οσέρ για τη Ligue 1. Οι Κρητικοί με τον ενθουσιασμό και την αποτελεσματικότητά τους θα κυνηγήσουν το γκολ και το G/G στη Γαλλία είναι στο 1.95.

Παράλληλα, την αυλαία του Conference League ανοίγει ο Παναθηναϊκός, υποδεχόμενος την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ (19:45).

Οι «πράσινοι» τίθενται εκ νέου αντιμέτωποι με τους Βόσνιους, με τους οποίους είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι (1-1) εκτός έδρας στην πρεμιέρα της διοργάνωσης πριν από δύο χρόνια.

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΜΠΟΡΑΤΣ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 50

Αυτή τη φορά, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ στοχεύει αποκλειστικά στους τρεις βαθμούς, θέλοντας να ξεκινήσει νικηφόρα και να προσπεράσει την ήττα στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό (1-0), επιβάλλοντας την ανωτερότητά της από την αρχή με άξονα τον Τεττέη που προσφέρεται στο 3.75 να ανοίξει το σκορ.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial