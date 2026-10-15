Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εντός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μπόρατς για την πρώτη αγωνιστική του UEFA Conference League.

To Europa League κάνει σήμερα (15/10) πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Μπόρατς (Live από Gazzetta). Αναλυτικότερα, το τριφύλλι θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Βίνκο Μαρίνουιτς, με μοναδικό της στόχο να φέρει νίκη στην πρώτη της εμφάνιση στην Ευρώπη για τη φετινή σεζόν.

Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι έτοιμο για την πρώτη τους ευρωπαϊκή αναμέτρηση, έχοντας εκτός αποστολής, λόγω μη δικαιώματος συμμετοχής, τον Σαλάχ-Εντίν, διότι αποκτήθηκε αφού ανακοινώθηκε η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.

Η αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί στο «ΟΑΚΑ» είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:45 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Magenta Sport 3.