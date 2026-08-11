Ολυμπιακός: Πώς έδωσε χαρά σε έναν πιτσιρικά των Ακαδημιών της Ναϊμέγκεν
Είναι η στιγμή που ο πιτσιρικάς από τις υποδομές της Ναϊμέγκεν στέκεται έξω από τη μπουτίκ της ολλανδικής ομάδας μαζί με τη μητέρα του και τον πατέρα του. Περιχαρής και γεμάτος από τις εμπειρίες που έχει ζήσει από το τουρ στο γήπεδο της Ναϊμέγκεν ως μέλος των Ακαδημιών της. Στα 10 του χρόνια παίζει ως γκολκίπερ.
Παράλληλα όμως ο νεαρός είχε και έναν άλλο λόγο να χαμογελάει για τα καλά. Είχε πάρει δώρο από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού μία φανέλα της ομάδας και το χάρηκε πολύ. Μάλιστα πόζαρε χαμογελαστός στον φωτογραφικό φακό κρατώντας την ερυθρόλευκη φανέλα.
🔴⚪ Ένας πιτσιρικάς 10 χρονών από την ακαδημία της Ναϊμέγκεν πήρε δώρο μια φανέλα από τον Ολυμπιακό#olympiacosfc pic.twitter.com/RST8qpElgl— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 10, 2026
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