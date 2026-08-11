Ένας 10χρονος γκολκίπερ των Ακαδημιών της Ναϊμέγκεν πήρε ένα δώρο που τον έκανε να χαμογελάσει για τα καλά. Ολλανδία – αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Είναι η στιγμή που ο πιτσιρικάς από τις υποδομές της Ναϊμέγκεν στέκεται έξω από τη μπουτίκ της ολλανδικής ομάδας μαζί με τη μητέρα του και τον πατέρα του. Περιχαρής και γεμάτος από τις εμπειρίες που έχει ζήσει από το τουρ στο γήπεδο της Ναϊμέγκεν ως μέλος των Ακαδημιών της. Στα 10 του χρόνια παίζει ως γκολκίπερ.

Παράλληλα όμως ο νεαρός είχε και έναν άλλο λόγο να χαμογελάει για τα καλά. Είχε πάρει δώρο από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού μία φανέλα της ομάδας και το χάρηκε πολύ. Μάλιστα πόζαρε χαμογελαστός στον φωτογραφικό φακό κρατώντας την ερυθρόλευκη φανέλα.