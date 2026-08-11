«Διπλό» και πρόκριση για τους «αιώνιους»!

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμοι για τις ευρωπαϊκές τους ρεβάνς με έναν και μόνο στόχο, τη νίκη που θα τους δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε στο 0-0 στην αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε ένα ματς που δεν παρουσίασε το πρόσωπο που θα ήθελε.

Είχε μεν κάποιες ευκαιρίες, κινδύνεψε σε άλλες περιπτώσεις αλλά μπορεί να πάει στην Ολλανδία και να φύγει νικητής. Το διπλό βρίσκεται σε απόδοση 2.60 στη Novibet.

Η Ναϊμέγκεν προέρχεται μάλιστα από την εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Τέλσταρ για το πρωτάθλημα, έχοντας το μυαλό της και στο ματς με τον Ολυμπιακό.

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Οι «ερυθρόλευκοι» εκτός έδρας θα βρουν περισσότερους χώρους και θα μπορέσουν να χτυπήσουν και στην αντεπίθεση. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είχε τις στιγμές του στο πρώτο ματς και έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του στις κρίσιμες ευρωπαϊκές βραδιές του Ολυμπιακού. Το να σκοράρει απέναντι στη Ναϊμέγκεν προσφέρεται σε απόδοση 2.62 στη Novibet.

Με το ίδιο σκεπτικό και στόχο ταξίδεψε και ο Παναθηναϊκός για τη Βουλγαρία. Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους στο πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 και το τελικό 1-1 δεν μπορεί να τους αφήνει ικανοποιημένους.

Η ομάδα του Νίστρουπ θέλει να βελτιώσει την εικόνα της και να δείξει την ανωτερότητά της στη Σόφια. Άλλωστε έχει θέσει ως βασικό στόχο την παρουσία της στη League Phase του Conference League και έχει τη δυναμική και την ποιότητα στο ρόστερ για να τα καταφέρει. Παραμένει το φαβορί και το διπλό βρίσκεται σε απόδοση 1.83 στη Novibet.

Ο Δανός τεχνικός θα προχωρήσει αναγκαστικά σε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα καθώς δεν είναι διαθέσιμος λόγω καρτών ο Τσάπρας, ενώ υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να βρεθεί στο αρχικό σχήμα ο Λιβάι Γκαρσία.

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Ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο έχει προπονηθεί σε φουλ ρυθμούς και δεν αποκλείεται να πάρει τη θέση του Ραστόντερ που δεν εντυπωσίασε στο πρώτο παιχνίδι. Το να σκοράρει είναι σε απόδοση 2.60 στη Novibet.

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