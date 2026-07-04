Δημοσίευμα από την Τουρκία υποστηρίζει πως η Τράμπζονσπορ έκανε διερευνητική επαφή για τον Λούκα Γιόβιτς, όμως στάθηκε στην πρόταση της ΑΕΚ για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Η ΑΕΚ είναι σε διαδικασία επαφών ώστε να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Λούκα Γιόβιτς, δίχως ακόμα να υπάρχει οριστική συμφωνία και όπως είναι λογικό υπάρχουν ομάδες στις οποίες δεν έχει περάσει απαρατήρητη η εξαιρετική σεζόν που έκανε με τους πρωταθλητές. Σε αυτό το πλαίσιο δημοσίευμα από την Τουρκία υποστηρίζει πως η Τράμπζονσπορ έχει κάνει διερευνητική επαφή για την περίπτωση του Σέρβου.

Το «gunebakis.tr» κάνει λόγο για ενδιαφέρον της ομάδας της Τραπεζούντας, όμως παράλληλα στέκεται στην προσπάθεια του Δικεφάλου να τον δέσει έως το 2029, με συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές.

«Η Τραμπζονσπόρ, η οποία συνεχίζει τις μεταγραφικές της κινήσεις, έστρεψε το ενδιαφέρον της στην Ελλάδα προκειμένου να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή.

Η ομάδα της Τραπεζούντας διερεύνησε τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του έμπειρου επιθετικού Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αγωνίστηκε τελευταία στην ΑΕΚ.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ επιθυμεί να διατηρήσει τον Γιόβιτς στο ρόστερ της και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις μαζί του για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική ομάδα έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο διάρκειας έως το 2029.

Η διοίκηση της ΑΕΚ σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τις αποδοχές του κατά 20%, ανεβάζοντας τον ετήσιο μισθό του περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο 28χρονος Σέρβος επιθετικός, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 21 γκολ σε 43 συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση», αναφέρει μεταξύ άλλων το σχετικό δημοσίευμα.

Πάντως, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ η ΑΕΚ δεν έχει δεχθεί κάποια κρούση από την Τράμπζονσπορ μέχρι τώρα.