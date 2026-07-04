Ο νεαρός Γιάννης Σαρρής τραυματίστηκε στο γόνατο στο φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις τη Δευτέρα (6/7).

Άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Σαρρής στο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο. Ο 19χρονος χαφ πήρε φανέλα βασικού από τον Αλέσιο Λίσι, όμως στο 10ο λεπτό τραυματίστηκε έπειτα από μία μονομαχία, έπεσε στο έδαφος και εν τέλει αποχώρησε υποβασταζόμενος, λίγο αργότερα.

Ο νεαρός μέσος έχει τραυματιστεί στο δεξί γόνατο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις την ερχόμενη Δευτέρα (6/7).

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