ΠΑΟΚ: Στο γόνατο ο τραυματισμός του Σαρρή, θα υποβληθεί σε εξετάσεις
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Ο νεαρός Γιάννης Σαρρής τραυματίστηκε στο γόνατο στο φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις τη Δευτέρα (6/7).
Άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Σαρρής στο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο. Ο 19χρονος χαφ πήρε φανέλα βασικού από τον Αλέσιο Λίσι, όμως στο 10ο λεπτό τραυματίστηκε έπειτα από μία μονομαχία, έπεσε στο έδαφος και εν τέλει αποχώρησε υποβασταζόμενος, λίγο αργότερα.
Ο νεαρός μέσος έχει τραυματιστεί στο δεξί γόνατο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις την ερχόμενη Δευτέρα (6/7).
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