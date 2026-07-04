Νίστρουπ: «Κάποια στιγμή χάσαμε τον έλεγχο επειδή γίναμε αδύναμοι με τη μπάλα»

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στους απεσταλμένους του Τύπου μετά τη φιλική νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άγιαξ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε καλό βαθμό στο φιλικό με τον Άγιαξ και πήρε τη νίκη με 3-1. Ο νέος προπονητής του Τριφυλλιού στις δηλώσεις του στους απεσταλμένους του Τύπου μετά το ματς στάθηκε στάθηκε στα κομμάτια που του άρεσαν αλλά και στο αρνητικό τελευταίο 10λεπτο.

Οι δηλώσεις του Νίστρουπ

Για τα συμπεράσματα του από το παιχνίδι:

«Τα συμπεράσματα είναι θετικά, εκτός από τα τελευταία 10-12 λεπτά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν και δεν κάναμε σωστά τα πράγματα που έχουμε δουλέψει με ή χωρίς τη μπάλα. Αρκετοί παίκτες βγήκαν μπροστά, ο Γιάγκουσιτς, ο Τεττέη, οι παίκτες στη μεσαία γραμμή, ανεξαρτήτως του ποιος έπαιξε, ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια, ο Τσέριν, αλλά και τα εξτρέμ μας ήταν όλοι τους θετικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου».

Για τον Καλάμπρια:

«Ο Καλάμπρια ένιωσε ένα πόνο στο στομάχι, τίποτα παραπάνω, δεν έχει τραυματιστεί και αυτό είναι το σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια, να μην έχεις επιπόλαιους τραυματισμούς».

Για την πρόοδο της ομάδας κι ότι έπαιξε για μεγαλύτερο διάστημα καλά από ότι στο προηγούμενο φιλικό:

«Όταν παίζεις απέναντι στον Άγιαξ δεν γίνεται να είσαι και τα 90λεπτά καλύτερος, το σημαντικό είναι να ελέγχεις το παιχνίδι όσο μπορείς, αλλά και την πίεση που σου ασκούν. Ο λόγος που χάσαμε κάποια στιγμή τον έλεγχο είναι επειδή γίναμε αδύναμοι με τη μπάλα στα πόδια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, αλλά γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Είμαι ικανοποιημένος κι από τις συνθήκες του φιλικού, ήταν σαν επίσημο παιχνίδι».

☘️🗣️ Το σχόλιο του Νίστρουπ μετά τη φιλική νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ.



🇳🇱 Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου #paofc pic.twitter.com/kSwl6p9aGw — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 4, 2026

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