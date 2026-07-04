Ο Αστέρας AKTOR γνωστοποίησε πως ο Αλάγκμπε δεν θα συνεχίσει στην ομάδα ενώ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκέζου.

Μεταγραφικές εξελίξεις υπήρξαν το πρωί του Σαββάτου (04/07) για τον Αστέρα AKTOR. Οι Αρκάδες αρχικά ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον Ολουβατομπιλόμπα Αλάγκμπε, έπειτα από τρεισήμισι ολόκληρα χρόνια.

Σ' αυτό το διάστημα φόρεσε τη φανέλα της πρώτης ομάδας 101 φορές ενώ έπαιξε κι άλλες 27 με την Κ19.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR για τον Αλάγκμπε

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Oluwatobiloba Alagbe Adefunyibomi.

Ευχαριστούμε τον Tobi Alagbe για την προσφορά του στην πολύχρονη παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα.

Έπειτα, ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε και μία νέα προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας, αφού γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του νεαρού Χρύσανθου Γκέζου, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στην Ελλάς Σύρου και το καλοκαίρι αυτό έμεινε ελεύθερος.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR για τον Χρύσανθο Γκέζο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ



Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον νεαρό ποδοσφαιριστή, Χρύσανθο Γκέζο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029. Γεννημένος στις 28 Σεπτεμβρίου 2005 στην Αθήνα, ο Χρύσανθος είναι μόλις 20 ετών και αποτελεί μία σημαντική κίνηση για το μέλλον της ομάδας μας.

Αγωνίζεται ως αριστερός μπακ και την περσινή σεζόν με την ομάδα της Ελλάς Σύρου είχε 26 επίσημες συμμετοχές στην Super League 2 και στο Κύπελλο Ελλάδας, με ένα γκολ και τέσσερις ασίστ.

Καλωσορίζουμε τον Χρύσανθο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία.

ΔΗΛΩΣΗ



"Δεν είναι ώρα για λόγια από εμένα, αλλά για πολλή δουλειά. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, έχω μια σπουδαία ευκαιρία μπροστά μου και θα είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της ομάδας μου για να καταφέρω να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου".

Διαβάστε όλα τα μεταγραφικά νέα του Αστέρα AKTOR.