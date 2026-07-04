Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, η Τσίβας είναι πρόθυμη να πληρώσει 8 εκατ. για τον Ορμπελίν Πινέδα.

Η ιστοσελίδα «soyfutbol» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα τονίζοντας πως η Τσίβας έχει αποφασίσει να πληρώσει 8 εκατ. δολάρια για να τον πάρει από την ΑΕΚ.

Το πρόβλημα με τις συγκεκριμένες πληροφορίες είναι τα πως τα ποσά αναφέρονται σε δολάρια ενώ η ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιο του Μεξικανού μέσου με την ΑΕΚ είναι στα 8 εκατ. ευρώ ήτοι χρειάζονται κάτι παραπάνω από 9 εκατ. δολάρια για να ενεργοποιηθεί.

Να σημειώσουμε πως σήμερα υπήρξε κι άλλο ρεπορτάζ από την πατρίδα του άσου της «Ένωσης» που αναφέρθηκε στην πρόταση ανανέωσης που του έχουν καταθέσει οι «κιτρινόμαυροι.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα για τον Πινέδα

«Η Τσίβας αναζητά μια μεταγραφή ικανή να ταράξει τα νερά της Liga MX και το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική τις τελευταίες ώρες. Ο Μεξικανός μέσος, που αγωνίζεται σήμερα στην ΑΕΚ, θεωρείται μία από τις βασικές επιλογές για την ενίσχυση της επιθετικής μεσαίας γραμμής της ομάδας της Γουαδαλαχάρα ενόψει της επόμενης σεζόν.

Ο πυρήνας της είδησης είναι ότι η διοίκηση της Τσίβας εξετάζει το ενδεχόμενο να επενδύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να επιχειρήσει την επιστροφή του Ορμπελίν Πινέδα. Η πιθανή αυτή μεταγραφή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του ενδεχομένου ο Γκουτιέρες να μετακινηθεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μια εξέλιξη που θα υποχρέωνε τον σύλλογο να αναζητήσει έναν αντικαταστάτη με εμπειρία, ποιότητα και διεθνές κύρος.

Ο Ορμπελίν γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να φορά τη φανέλα της Τσίβας. Κατά την πρώτη του θητεία στη Γουαδαλαχάρα αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε τη Liga MX και άλλους τίτλους υπό την καθοδήγηση του Ματίας Αλμέιδα. Η ταύτισή του με τον σύλλογο τον καθιστά ένα όνομα που γεννά αμέσως ενθουσιασμό στους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων».

Οι διαπραγματεύσεις με τον ελληνικό σύλλογο δεν θα είναι εύκολες. Η ΑΕΚ πραγματοποίησε σημαντική επένδυση για να αποκτήσει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή και διατηρεί συμβόλαιο μαζί του έως το 2027. Η συγκεκριμένη κατάσταση υποχρεώνει κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση, ώστε να ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις.

Η διοίκηση θεωρεί ότι μια αποχώρηση τέτοιου βεληνεκούς θα απαιτούσε άμεση αντίδραση, ώστε η ομάδα να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Η εμπειρία, η ηγετική φυσιογνωμία, η τεχνική ποιότητα και η γνώση της φιλοσοφίας του συλλόγου είναι στοιχεία που καθιστούν τον Ορμπελίν μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για την ομάδα της Γουαδαλαχάρα. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, όμως το ενδιαφέρον για τον Ορμπελίν Πινέδα αντικατοπτρίζει την πρόθεση της Τσίβας να πραγματοποιήσει μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της μεταγραφικής περιόδου».

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