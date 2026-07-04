Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από το Μεξικό, η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο τριών ετών στον Ορμπελίν Πινέδα με βελτιωμένες αποδοχές.

Τη στιγμή που τα πάντα για το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα θα ξεκαθαρίσουν, όπως έχουμε γράψει από τα τέλη Μαΐου και επιβεβαιώθηκε, μετά το Μουντιάλ και αφού επιστρέψει ο διεθνής Μεξικανός χαφ στην Αθήνα, στην πατρίδα του υπάρχουν νέο δημοσιεύματα σχετικά με το μέλλον του.

Πιο συγκεκριμένα, σε τηλεοπτική εκπομπή, ο δημοσιογράφος Ντιέγκο Μεδίνα ανέφερε πως η ΑΕΚ έχει κάνει ήδη την κίνησή της για τον 30χρονο ποδοσφαιριστή, τον οποίο και θέλει να διατηρήσει στις τάξεις της, την ώρα που το τρέχον συμβόλαιο μεταξύ των δύο πλευρών λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

Οι Μεξικανοί αναφέρουν πως η «Ένωση» έχει κάνει μία πρόταση που αφορά νέο τριετές συμβόλαιο στο οποίο φυσικά προβλέπεται και αύξηση αποδοχών για τον Πινέδα, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2022 που ήρθε στην ομάδα είναι ίσως ο καλύτερος μέσος του πρωταθλήματος.

Συνολικά ο Μεξικανός άσος έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ 174 φορές σκοράροντας 20 γκολ και δίνοντας 17 ασίστ στα περισσότερα 12,5 χιλ. λεπτά που έχει πατήσει χορτάρι.

Λογικά το ρεπορτάζ αυτό που αναφέρουν στο τηλεοπτικό αυτό σόου αφορά την προσέγγιση που έχουν κάνει εδώ και καιρό οι «κιτρινόμαυροι» στον ποδοσφαιριστή.

Αυτό που έχει διασκεδαστικό... ενδιαφέρον είναι πως δημοσιογράφος εκφράζεται στην εκπομπή θαρρείς και ο Πινέδα είναι ελεύθερος. Αναφέρει περί πρότασης της ΑΕΚ και πετάει φυσικά και ότι υπάρχει και της Μοντερέι και ξεκαθαρίζει (επιτέλους μήνες μετά η αλήθεια είναι) ότι ο Μαγίτο αναφέρει δεξιά κι αριστερά σε όποιον τον ρωτάει: "τώρα έχω το Μουντιάλ, αφήστε με να αποφασίσω μετά" και αξίζει να δει κανείς τον ...θεατράλε τρόπο με τον οποίο το κάνει ο δημοσιογράφος στο σχετικό βίντεο...

Διότι ότι και να συμβαίνει δεν γίνεται στο Μεξικό να μη περάσει στη φάση του ...σίριαλ και της ...σαπουνόπερας!

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