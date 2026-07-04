Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Παναθηναϊκός και Τραμπζονσπόρ έκαναν πρόταση, αναμένουμε νέα από τον ατζέντη του»

Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ τοποθετήθηκε εκ νέου για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και το έμπρακτο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Νέες δηλώσεις του προέδρου της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ σχετικά με την υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόνγκλεν. Ο Τούρκος παράγοντας παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός και η Τραμπζονσπόρ είναι οι μόνες ομάδες που έχουν καταθέσει προτάσεις για κείνον και γι' αυτό τους έχει δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουν και με τον παίκτη.

Διέψευσε τα περί ενδιαφέροντος της πρωταθλήτριας Γαλατάσαραϊ για τον ποδοσφαιριστή, εξήγησε πως μία μεταγραφή μπορεί να κλείσει και την τελευταία στιγμή φέρνοντας ως παράδειγμα το deal με την Πάφο για τον Ντιματά ενώ τόνισε πως περιμένει νέα από τον ατζέντη του Ολλανδού ποδοσφαιριστή, ο οποίος του ανέφερε πως υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται για κείνον.

Οι δηλώσεις του Γιλντιρίμ για τον Φαν Ντρόνγκελεν

«Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν είναι πολύτιμος παίκτης για εμάς. Οι φήμες περί ενδιαφέροντος της Γαλατάσαραϊ δεν ευσταθούν. Λάβαμε προτάσεις από τον Παναθηναϊκό και την Τραμπζονσπόρ. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο Ερτουγκρούλ Ντογκάν. Ζήτησαν άδεια για να συναντηθούν με τον παίκτη και τους τη δώσαμε. Μερικές φορές οι μεταγραφές κρίνονται την τελευταία στιγμή. Το περασμένο καλοκαίρι δεν είχαμε σκοπό να πουλήσουμε τον Ντιματά. Η Πάφος, η οποία προκρίθηκε στο Champions League, κατέθεσε μια πολύ καλή πρόταση την τελευταία ημέρα και τη δεχτήκαμε. Ο ατζέντης του Φαν Ντρόνγκελεν ανέφερε ότι υπάρχουν σύλλογοι που ενδιαφέρονται για τον παίκτη. Περιμένουμε νέα από εκείνον».

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