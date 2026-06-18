Μυκονίου στους Galacticos by Interwetten: Το σκληρό πόκερ με τη Σάμσουνσπορ και η στάση του Φαν Ντρόγκελεν

Ο Σωτήρης Μυκονίου αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten στο ζήτημα της μεταγραφής του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.

Ο Παναθηναϊκός κινείται σε πολλαπλά μεταγραφικά ταμπλό ώστε να ενισχύσει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το ρόστερ που έχει στη διάθεση του ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Σε αυτό το πλαίσιο ο Σωτήρης Μυκονίου αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten στην περίπτωση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.

Ο πρόεδρος της Σάμσουνσπορ σε δηλώσεις του τόνισε πως απέρριψε δύο προτάσεις για τον Ολλανδό στόπερ, για τον οποίο γίνεται σκληρό «πόκερ», με το Τριφύλλι να έχει στο πλευρό του τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θέλει να μετακομίσει στην Αθήνα.

Από εκεί και πέρα, στην Ελλάδα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος σύντομα θα φορέσει την πράσινη φανέλα, έπειτα από τις προσπάθειες των Νίστρουπ και Κοτσόλη. O τεχνικός του Παναθηναϊκού έδειξε στον παίκτη πόσο τον θέλει, ενώ ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ ποτέ δεν άφησε την περίπτωση του, παρόλο που δεν προχώρησε τον Γενάρη λόγω Μπενίτεθ.

Φυσικά, εκτός από τις προσθήκες θα έχουμε και αποχωρήσεις, με πρώτη του Σφιντέρσκι και σε αυτό το πλαίσιο έγινε αναφορά στην «αναδιάρθρωση» του ρόστερ του Τριφυλλιού.