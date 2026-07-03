Όπως αναμενόταν, ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Στις 17 Ιουνίου η Κογιότς Τλαξτσάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τζόρνταν Σίλβα στον Αστέρα AKTOR και πλέον υπάρχει και η αντίστοιχη ανακοίνωση από πλευράς της «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ.

Όπως έκαναν γνωστό οι Αρκάδες ο 32χρονος Μεξικανός πρώην στόπερ του ΟΦΗ υπέγραψε διετές συμβόλαιο, ήτοι έως το καλοκαίρι του 2028.

Θυμίζουμε πως για το κέντρο της άμυνας θα αποκτηθεί και ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος από την ΑΕΚ, ενώ αναμένεται να γίνει ακόμα μια μεταγραφή που θα πλαισιώσουν τους Σίπτσιτς και Λάσκαρη.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή, Jordan Jesús Silva Díaz. Ο Jordan Silva γεννήθηκε στην πόλη Matehuala του Μεξικό στις 30 Ιουλίου 1994, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028.

Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα του Μεξικό, έχοντας τρεις συμμετοχές και ένα γκολ, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Εθνική ομάδα της χώρας του U23, με 11 συμμετοχές και τρία γκολ.

Έχει αγωνιστεί σε εφτά διαφορετικές ομάδες του Μεξικό και έχει κατακτήσει το Κύπελλο με την Cruz Azul και έχει αγωνιστεί στο Copa Libertadores με την Toluca. Για μία σεζόν έχει αγωνιστεί και στην ελληνική Super League με τη φανέλα του ΟΦΗ.

Καλωσορίζουμε τον Jordan Silva στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ



Toluca 68 (2)

Cruz Azul 21 (1)

Tijuana 31 (2)

América 21

Querétaro 13 (1)

Atlético San Luis 15

ΟΦΗ 28 (1)

Tlaxcala 23 (4)».

Στην πρώτη του δήλωση ως παίκτης του Αστέρα AKTOR ο Τζόρνταν Σίλβα ανέφερε: «Χαίρομαι που επιστρέφω στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σε μια ομάδα που έχει αποδείξει την αξία της και τις αγωνιστικές φιλοδοξίες της. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο της ομάδας, έχω μεγάλη διάθεση για δουλειά και για σημαντικές στιγμές με τη φανέλα του ΑΣΤΕΡΑ. Σας καλούμε να είσαστε όλοι δίπλα μας».