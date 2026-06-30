Λίγες ώρες μετά τα όσα είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos, ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό.

Και επίσημα στον Ολυμπιακό ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο! Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του Κώστα Νικολακόπουλου στους Galacticos, oι Πειραιώτες προχώρησαν στην ανακοίνωση του Πορτογάλου παράγοντα.

Ο 49χρονος αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy και θα έχει επιρροή και στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας ενώ η περίπτωση του δεν έχει καμία σχέση με το πόστο του Ντάρκο Κοβάσεβιτς που παραμένει στη θέση του Sport Director ή του Κριστιάν Καρεμπέ ως Strategic advisor and Ambassador of the club αλλά ούτε και των συζητήσεων για την επιστροφή του Κορδόν.

Όσον για τον ίδιο, πέρα από τις μεταγραφικές υποθέσεις, θα ασχοληθεί με τον Business Manager του συλλόγου ενώ πρόκειται για μία προσθήκη λόγω του ότι το Group μεγαλώνει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Antonio Miguel Cardoso.

O κ. Cardoso αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy.»