ΑΕΚ: Τέλος ο Γκαρόφαλο
Μετά τους Μίλιγια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρνιτς αναμένεται να υπάρξει ακόμα ένα νέο πρόσωπο στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Η συνεργασία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Γκαρόφαλο ολοκληρώθηκε και συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει αντικατάσταση στη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων.
Από τη στιγμή που οι πρωταθλητές αναχωρούν τη Δευτέρα (6/7) για το πρώτο μέρους του βασικού σταδίου προετοιμασία στην Ολλανδία αναμένεται ο αντικαταστάτης να γίνει γνωστός μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Ο Ιταλός προπονητής τερματοφυλάκων μετακόμισε στα Σπάτα την περασμένη σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε με την Ένωση ως πρωταθλήτρια, έχοντας βασικό στην εστία της τον Θωμά Στρακόσα, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους κίπερ της χρονιάς στη Super League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.