Η ΑΕΚ θα προχωρήσει σε νέα αλλαγή στο τεχνικό της επιτελείο, καθώς ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον προπονητή τερματοφυλάκων, Μάρκο Γκαρόφαλο.

Μετά τους Μίλιγια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρνιτς αναμένεται να υπάρξει ακόμα ένα νέο πρόσωπο στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Η συνεργασία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Γκαρόφαλο ολοκληρώθηκε και συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει αντικατάσταση στη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων.

Από τη στιγμή που οι πρωταθλητές αναχωρούν τη Δευτέρα (6/7) για το πρώτο μέρους του βασικού σταδίου προετοιμασία στην Ολλανδία αναμένεται ο αντικαταστάτης να γίνει γνωστός μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο Ιταλός προπονητής τερματοφυλάκων μετακόμισε στα Σπάτα την περασμένη σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε με την Ένωση ως πρωταθλήτρια, έχοντας βασικό στην εστία της τον Θωμά Στρακόσα, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους κίπερ της χρονιάς στη Super League.