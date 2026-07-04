Νέες εξελίξεις είχαμε σήμερα στην υπόθεση του Μάρκο Λιβάγια με τη Χάιντουκ, με τον άλλοτε επιθετικό της ΑΕΚ να είναι απών από τη σημερινή προπόνηση της ομάδας.

Το σήριαλ ανάμεσα στον Μάρκο Λιβάγια και τη Χάιντουκ δεν λέει να τελειώσει, καθώς κάθε μέρα έρχονται στο φως νέες εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα σήμερα (04/07) είχαμε νέα τροπή στην υπόθεση αυτή, καθώς ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ απουσίασε από την προγραμματισμένη προπόνηση του συλλόγου.

Τις προηγούμενες μέρες ο άλλοτε διεθνής στράικερ βρέθηκε στο στόχαστρο, μετά από πειθαρχικό παράπτωμα και καβγά που είχε με τον προπονητή του, Γκονθάλο Γκαρσία, που αρχικά είχε οδηγήσει στην έξοδο του από την ομάδα.

Μετά την παρέμβαση του προέδρου του συλλόγου όμως, τα πράγματα φαινόταν πως είχαν εξομαλυνθεί και πως ο Λιβάγια θα παρέμενε κανονικά στην Χάιντουκ και θα επέστρεφε και στις προπονήσεις.

Παρόλα αυτά ο 32χρόνος πρώην επιθετικός της Ένωσης δεν εμφανίστηκε ποτέ στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, με τα αίτια της απουσίας του να παραμένουν, μέχρι στιγμής, άγνωστα, αν και η ίδια η Χάιντουκ φαίνεται πως τον υπολογίζει κανονικά, καθώς τον συμπεριέλαβε στη λίστα της UEFA για τα παιχνίδια του πρώτου προκριματικού γύρου του Europa League.