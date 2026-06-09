Τις δυο προσθήκες στο τεχνικό τιμ του Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε η ΑΕΚ, με τους Μίλιγια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρνιτς να εντάσσονται σε αυτό.

Η ΑΕΚ βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα σε αναζήτηση δύο προσθηκών για το τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς, φτάνοντας σε συμφωνία με τους δύο Σέρβους, Μίλιγια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρνιτς.

Μετά την επισημοποίηση της επέκτασης της συνεργασίας του Νίκολιτς με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029, οι κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν και την ένταξη των Ζίζιτς και Ρνιτς στο τεχνικό τιμ του Νίκολιτς, στο οποίο φυσικά συνεχίζουν οι Ραντόγιε Σμίλιανιτς και Γκόραν Μπάσαριτς.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς εντάχθηκαν και επίσημα σήμερα οι Μίλιγια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρνιτς.

Ο Μίλιγια Ζίζιτς γεννήθηκε το 1979 στο Σαράγεβο και έπαιξε ποδόσφαιρο επαγγελματικά μέχρι το 2010. Η προπονητική του καριέρα άρχισε από τα τμήματα υποδομής της Ραντ Βελιγραδίου (2010-15) και στη συνέχεια ανέλαβε τη Β' Ομαδα της. Τη σεζόν 2016-17 ήταν ο προπονητής της Μπεζάνια Βελιγραδίου και τη διετία 2018-20 καθοδήγησε τη Β' Ομάδα του Ερυθρού Αστέρα.

Το 2020-21 ανήκε στο τεχνικό τιμ της Hatta FC των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το 2022 εργάστηκε ως πρώτος προπονητής στην FC Metalac, στη μεγάλη κατηγορία της Σερβίας. Τη διετία 2023-25 ήταν βοηθός προπονητή στην Εθνική Νέων (U19) της Σερβίας, ενώ ήταν παράλληλα για ένα διάστημα στο αντίστοιχο πόστο στη Ζελέζνιτσαρ.

Το 2024-25 εργάστηκε στην σερβική Super League ως βοηθός προπονητή στην Τσουκαρίτσκι και από τον Ιανουάριο του 2026 κατείχε την αντίστοιχη θέση στην FC DVTK στη μεγάλη κατηγορία της Ουγγαρίας.

Ο Νεμάνια Ρνιτς είναι γεννημένος το 1984 στο Βελιγράδι. Καθ' όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας αγωνίστηκε ως δεξιός μπακ και ως κεντρικός αμυντικός. Προϊόν της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της Παρτιζάν, ο Ρνιτς έκανε το ντεμπούτο του στην επαγγελματική ομάδα σε ηλικία 19 ετών και μαζί της κατέκτησε τρία Πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο.

Την τριετία 2008-11 βρέθηκε στην Αντερλεχτ και μαζί της έμεινε δύο χρόνια (νταμπλ 2029-10) πριν δοθεί δανεικός στην Μπέερσοτ. Ο πιο μεγάλος «σταθμός» του, όμως, ήταν τα οκτώ χρόνια στην Wolfsberger AC της Αυστρίας (2013-21). Αγωνίστηκε τρεις φορές στην Εθνική Σερβίας στο διάστημα 2005-08.

Αφού κρέμασε τα παπούτσια του το καλοκαίρι του 2021, ο Ρνιτς ανέλαβε βοηθός προπονητή της Wolfsberger AC II. Στη συνέχεια ανέλαβε την ομάδα U18 του συλλόγου για ένα χρόνο. Μετά από μια καλή σεζόν, την άνοιξη του 2023 ανέλαβε πρώτος προπονητής της Wolfsberger II».