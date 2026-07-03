Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έφτασε το μεσημέρι στο Ζαλτμπόμελ και ενσωματώθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ, ανοίγοντας το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας του με την ασπρόμαυρη φανέλα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο Τάισον Φρέντα λίγο μετά το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) έφτασε στο Ζαλτμπόμελ, εκεί όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ο ΠΑΟΚ, και ενσωματώθηκε στην αποστολή της ομάδας.

Ο 39χρονος Βραζιλιάνος ταξίδεψε μέσω Άμστερνταμ στην Ολλανδία, έχοντας πλέον ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες για την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Δικέφαλο. Από την ερχόμενη Δευτέρα (6/7) θα τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι και θα ακολουθήσει το πρόγραμμα της ομάδας, προσπαθώντας να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Για τον Τάισον αυτή η επιστροφή έχει ξεχωριστή σημασία. Το «last dance» που είχε προαναγγείλει πριν από λίγες εβδομάδες θα γίνει τελικά με την ασπρόμαυρη φανέλα, καθώς αποφάσισε να συνεχίσει για ακόμη μία σεζόν στον ΠΑΟΚ.

Ο Λίσι αποκτά μία ακόμη ποιοτική λύση για τη μεσοεπιθετική γραμμή, αλλά και έναν ποδοσφαιριστή με προσωπικότητα και ηγετικά χαρακτηριστικά, σε μια περίοδο που η ομάδα επιχειρεί να χτίσει τη νέα της αγωνιστική ταυτότητα.

Η άφιξη του Τάισον δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» δημοσίευσαν μια φωτογραφία του Βραζιλιάνου έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας στο Ζαλτμπόμελ, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Αυτό το χαμόγελο τα λέει όλα». Μια λεζάντα που αποτυπώνει τη διάθεση με την οποία επέστρεψε ο 39χρονος εξτρέμ για να ξεκινήσει το τελευταίο -όπως ο ίδιος το έχει χαρακτηρίσει- κεφάλαιο της καριέρας του με τον ΠΑΟΚ.