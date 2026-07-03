Ατζέντης Πελίστρι - Παναθηναϊκός: «Κοιτάζουμε την περίπτωση να αλλάξει ομάδα, αν όχι...»

Ατζέντης Πελίστρι - Παναθηναϊκός: «Κοιτάζουμε την περίπτωση να αλλάξει ομάδα, αν όχι...»

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Ατζέντης Πελίστρι - Παναθηναϊκός: «Κοιτάζουμε την περίπτωση να αλλάξει ομάδα, αν όχι...»

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Ο ατζέντης του Φακούντο Πελίστρι επέκρινε την ομοσπονδία της Ουρουγουάης για το γεγονός πως δεν αγωνίστηκε καθόλου ενώ μίλησε και για το μέλλον του.

Ο ατζέντης Εντγκάρδο Λασάλβια μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «SPORT 890» σχετικά με τον πελάτη του, Φακούντο Πελίστρι αναφερόμενος τόσο στα όσα συνέβησαν στο Μουντιάλ όσο και στο μέλλον του στον Παναθηναϊκό.

Αρχικά, εκείνος έψεξε την ομοσπονδία της Ουρουγουάης τονίζοντας ότι ήταν ασέβεια να τον πάρει στην αποστολή και να μην τον βάλει καθόλου στο γήπεδο κι έπειτα στο θέμα των «πρασίνων» τόνισε πως θα εξετάσουν την πιθανότητα να αλλάξει ομάδα ο 24χρονος εξτρέμ, όμως ξεκαθάρισε ότι, αν αυτό δεν συμβεί, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο να μείνει στο «τριφύλλι».

Κάποιες από τις ατάκες του

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Για την εθνική Ουρουγουάης: «Φαίνεται σαν έλλειψη σεβασμού αυτό που έκαναν στον Φακούντο Πελίστρι με την εθνική ομάδα. Μετά απ' όλα όσα έκανε κατά τη διαδικασία αυτή, δεν άξιζε να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να μην πατήσει στο γήπεδο».

 

Για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό: «Τσεκάρουμε την πιθανότητα εκείνος να αλλάξει ομάδα, αν αυτό όμως δεν συμβεί, τότε θα μείνουμε στην Ελλάδα χωρίς κανένα πρόβλημα».

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@Photo credits: INTIME, ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
     

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