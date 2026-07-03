Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο του για τις τέσσερις φάσεις κατά τις οποίες θα διατεθούν τα εισιτήρια για τον φιλικό αγώνα με τη Γκρασχόπερς.

Την προσεχή Δευτέρα (06/07) θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Γκρασχόπερς, που θα γίνει το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 21:00 στη Λεωφόρο. Αυτή θα γίνει σε τέσσερις φάσεις.

Η πρώτη αφορά τους κατόχους διαρκείας της φετινής σεζόν που έχουν προτεραιότητα, καθώς και μία δωρεάν πρόσκληση και θα λήξει τρεις μέρες αργότερα. Η δεύτερη θα αφορά εκείνους που έχουν διαρκείας στις θύρες 7 και 11 και θα ξεκινήσει στις 7 του μηνά, η τρίτη αυτούς που έχουν στις θύρες 3, ,5, 13, 15, 23 και 31 και αρχίζει στις 8 ενώ η τελευταία θα είναι για όσους δεν έχουν διαρκείας και θα ξεκινήσει στις 9 του Ιουλίου στις 14:30.

Θα υπάρχει ενιαία τιμή εισόδου για όσους δεν έχουν διαρκείας, που έχει οριστεί στα 10 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι την Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 14:00 ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων (για τους κατόχους διαρκείας) για τη φιλική αναμέτρηση με τη Γκρασχόπερ, η οποία θα διεξαχθεί τo Σάββατο 11 Ιουλίου στις 21:00 στο γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης».

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις, με τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026/27 να έχουν προτεραιότητα. Κάθε κάτοχος διαρκείας δικαιούται μία δωρεάν πρόσκληση, την οποία μπορεί να εκδώσει χρησιμοποιώντας τον κωδικό Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας του.

Κατά τη διαδικασία έκδοσης, αναφορικά με τους κατόχους διαρκείας, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση στο γήπεδο, ανεξάρτητα από τη θύρα στην οποία αντιστοιχεί το εισιτήριο διαρκείας τους, πάντα βάσει της διαθεσιμότητας που θα υπάρχει τη στιγμή της κράτησης. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η VIP Area, η οποία δεν θα είναι διαθέσιμη μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Οι κάτοχοι διαρκείας διατηρούν το δικαίωμα έκδοσης της δωρεάν πρόσκλησής τους ακόμα και μετά την έναρξη της γενικής διάθεσης των εισιτηρίων. Ωστόσο, όσο πλησιάζει η ημερομηνία λήξης της προτεραιότητας, τόσο πιο περιορισμένες ενδέχεται να είναι οι διαθέσιμες θέσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου που αφορά κατόχους διαρκείας (9 Ιουλίου στις 14:30) θα ξεκινήσει η γενική διάθεση των εισιτηρίων προς το κοινό, με ενιαία τιμή εισόδου 10 ευρώ. Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους έως την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων.

Αναλυτικά:

1) Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου στις 14:00 και αφορά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας των Θυρών 29 και 9.

2) Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 7 Ιουλίου στις 14:00 και αφορά τους κατόχους διαρκείας των Θυρών 7 και 11. Παράλληλα, οι δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης της πρόσκλησής τους.

3) Η τρίτη φάση θα διαρκέσει από τις 8 Ιουλίου στις 14:00 και αφορά τους κατόχους διαρκείας των Θυρών 3, 5, 13, 15, 23 και 31, καθώς και όλους τους υπόλοιπους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, ενώ οι δικαιούχοι των προηγούμενων φάσεων διατηρούν επίσης το δικαίωμα έκδοσης της πρόσκλησής τους.

4) Η τέταρτη και τελευταία φάση αφορά την γενική διάθεση των εισιτηρίων που θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου στις 14:30 και θα αφορά τους φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας. Η ενιαία τιμή εισόδου έχει οριστεί στα 10 ευρώ.