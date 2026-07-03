Βόλος: Έκλεισε φιλικό με την Καμπούρ
Τη Δευτέρα (06/07) στις 19:00 ξεκινάει η προετοιμασία του Βόλου, αφού για τότε έχει προγραμματιστεί η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Το πρώτο στάδιο θα γίνει στην Πορταριά του Πηλίου και θα διαρκέσει από τις 14 έως και τις 20 του Ιουλίου.
Τρεις ημέρες αργότερα, οι Βολιώτες θα φύγουν για την Ολλανδία όπου και θα καταλύσουν μέχρι τις 4 Αυγούστου για να κάνουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Όσο βρίσκονται εκεί θα δώσουν τρία φιλικά παιχνίδια.
Το πρώτο εξ' αυτών έγινε γνωστό από έναν αντίπαλο, αφού η ολλανδική Καμπούρ ανακοίνωσε ότι στις 28 του Ιουλίου θα κοντραριστεί με τον Βόλο στο Kooi Stadium. Η Καμπούρ τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Eerste Divisie και κατέκτησε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου.
Op dinsdag 28 juli oefenen we thuis tegen Volos FC en daarmee is het oefenprogramma compleet! ☑️
⚠️ Seizoenkaarthouders kunnen voor €10 een ticket aanschaffen via https://t.co/SnX1uLFsgx
ℹ️ Tickets in de vrije verkoop kosten €12,50 en zijn verkrijgbaar via… pic.twitter.com/EJ2zz7axOY— SC Cambuur (@SCCambuurLwd) July 2, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.