Γνωστό έγινε το πρώτο φιλικό που θα δώσει ο Βόλος κατά την προετοιμασία του. Αντίπαλός του η ολλανδική Καμπούρ.

Τη Δευτέρα (06/07) στις 19:00 ξεκινάει η προετοιμασία του Βόλου, αφού για τότε έχει προγραμματιστεί η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Το πρώτο στάδιο θα γίνει στην Πορταριά του Πηλίου και θα διαρκέσει από τις 14 έως και τις 20 του Ιουλίου.

Τρεις ημέρες αργότερα, οι Βολιώτες θα φύγουν για την Ολλανδία όπου και θα καταλύσουν μέχρι τις 4 Αυγούστου για να κάνουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Όσο βρίσκονται εκεί θα δώσουν τρία φιλικά παιχνίδια.

Το πρώτο εξ' αυτών έγινε γνωστό από έναν αντίπαλο, αφού η ολλανδική Καμπούρ ανακοίνωσε ότι στις 28 του Ιουλίου θα κοντραριστεί με τον Βόλο στο Kooi Stadium. Η Καμπούρ τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Eerste Divisie και κατέκτησε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου.