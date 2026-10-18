Ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνάει όσους έχουν προσφέρει στην ομάδα και γι' αυτό βράβευσε τους Δημήτρη Κουρμπέλη και Γιάννη Κώτσιρα πριν την έναρξη του ματς με τον Αστέρα Aktor.

Δημήτρης Κουρμπέλης και Γιάννης Κώτσιρας έζησαν μία ιδιαίτερη στιγμή πριν την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Aktor για την 7η αγωνιστική της Superleague, αφού στην πρώτη φορά που επέστρεψαν στην έδρα των «πράσινων» ως αντίπαλοι τιμήθηκαν για την προσφορά τους στον σύλλογο.

Ο υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου έδωσε στον καθένα τους από μία πλακέτα κι έβγαλε μαζί τους τις απαραίτητες φωτογραφίες.

Υπενθυμίζουμε πως αμφότεροι έχουν φορέσει το περιβραχιόνιο της ομάδας. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης στα έξι έτη που πέρασε στο «τριφύλλι» μέτρησε 174 συμμετοχές με οκτώ γκολ και δέκα ασίστ στα περισσότερα από 13 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι ενώ ο Γιάννης Κώτσιρας έχει παίξει σε 156 παιχνίδια έχοντας δέκα ασίστ και περισσότερα από 11 χιλ. λεπτά στα πέντε χρόνια που αγωνίστηκε στην ομάδα.