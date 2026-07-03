Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουηδού στόπερ Ελάιας Όλσον.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την τρίτη του θερινή προσθήκη. Μετά του Ξενόπουλο και Οπόκου ο Τίτορμος απέκτησε τον Ελάιας Όλσον. Ο Σουηδός στόπερ βρίσκεται στο Αγρίνιο από την Πέμπτη και αφού πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε.

Πλέον το βάρος πέφτει στις υπόλοιπες θέσεις που χρειάζεται ενίσχυση ή ομάδα. Ο Παναιτωλικός κινείται στην αγορά για δύο φορ, έναν εξτρέμ και (τουλάχιστον) δύο χαφ.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

Ο Ελίας Όλσον (Elias Oskar Olsson) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό διάρκειας ενός χρόνου. Γεννήθηκε στις 23.04.2003 στη Σουηδία και αγωνίστηκε στην Kalmar, τη Groningen, τη Naestved, τη Wieczysta και την Lechia Gdansk απ’ την οποία έμεινε πρόσφατα ελεύθερος. Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και κατέγραψε αρκετές συμμετοχές στις Εθνικές ομάδες (U16, U19, U20, U21) της χώρας του.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!

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