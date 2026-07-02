Ο Παναιτωλικός θα δώσει φιλικό αγώνα προετοιμασίας με την Ομόνοια στην Κύπρο στις 16 Ιουλίου.

Ο Παναιτωλικός άρχισε επί της ουσίας την προετοιμασία του για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο την 1η Ιουλίου με την πρώτη προπόνηση που έγινε στο Emileon και λίγες ώρες μετά προσέθεσε ένα νέο και δυνατό φιλικό στο πρόγραμμα του.

Ο Τίτορμος στις 16 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Κύπρου, Ομόνοια, στη Λευκωσία. Το ματς είναι προγραμματισμένο να κάνει σέντρα στις 20.00.

Το ματς με τους Αγρινιώτες θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε για τους Κύπριους ενόψει του πρώτου τους αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, το οποίο θα γίνει το διάστημα 21/22 Ιουλίου. Οι Πράσινοι έχουν κληρωθεί να αντιμετωπίσουν τον νικητή ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι – Σουτιέσκα.

Θυμίζουμε, πως η Ομόνοια ήταν η πρώην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, πριν επιστρέψει στον Παναιτωλικό.

Το πρόγραμμα των φιλικών του Παναιτωλικού