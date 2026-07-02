Μιλόσεβιτς – Ολυμπιακός: Κίνηση των Πειραιωτών για τον Σέρβο φορ όπως γράφουν στη Γερμανία
Ο Ολυμπιακός κινείται σε ουκ ολίγα μεταγραφικά μέτωπα. Ανοιχτό είναι και αυτό σε σχέση με την θέση του στράικερ. Εκεί όπου σύμφωνα με γερμανικές πηγές οι Πειραιώτες έκαναν κίνηση προσφέροντας 6 εκατ. ευρώ για τον Σέρβο Γιόβαν Μιλόσεβιτς.
Πρόκειται για τον 20χρονο Σέρβο που κυρίως παίζει σέντερ φορ και ανήκει στη Στουτγκάρδη αλλά με βάση τις ίδιες πληροφορίες δεν δείχνει διατεθειμένος να παίξει στην Ελλάδα, τουλάχιστον για τώρα.
Ο συγκεκριμένος παίκτης παίζοντας το 2025-2026 σε Σερβία και Γερμανία είχε 36 αγώνες με 19 γκολ και 6 ασίστ. Είχε δοθεί δανεικός από τη Στουτγκάρδη πρώτα σε Παρτιζάν και μετά σε Βέρντερ Βρέμης.
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