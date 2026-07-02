Γερμανικές πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός προσέφερε 6 εκατ. ευρώ για τον φορ της Στουτγκάρδη που προς ώρας όμως δεν δείχνει θετικός στο να παίξει στην Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός κινείται σε ουκ ολίγα μεταγραφικά μέτωπα. Ανοιχτό είναι και αυτό σε σχέση με την θέση του στράικερ. Εκεί όπου σύμφωνα με γερμανικές πηγές οι Πειραιώτες έκαναν κίνηση προσφέροντας 6 εκατ. ευρώ για τον Σέρβο Γιόβαν Μιλόσεβιτς.

Πρόκειται για τον 20χρονο Σέρβο που κυρίως παίζει σέντερ φορ και ανήκει στη Στουτγκάρδη αλλά με βάση τις ίδιες πληροφορίες δεν δείχνει διατεθειμένος να παίξει στην Ελλάδα, τουλάχιστον για τώρα.

Ο συγκεκριμένος παίκτης παίζοντας το 2025-2026 σε Σερβία και Γερμανία είχε 36 αγώνες με 19 γκολ και 6 ασίστ. Είχε δοθεί δανεικός από τη Στουτγκάρδη πρώτα σε Παρτιζάν και μετά σε Βέρντερ Βρέμης.