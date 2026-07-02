Ολυμπιακός: Εξελίσσεται σε δύσκολη εξίσωση…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για μία υπόθεση του Ολυμπιακού που μοιάζει να παραμένει δύσκολη.

Ένα από τα πολλά, και σοβαρά, ανοικτά θέματα για τον Ολυμπιακό είναι κι αυτό του Γιάρεμτσουκ .

Ο Ουκρανός μοιάζει, αυτή την στιγμή, η Νο 1 λύση για την επίθεση της ομάδας, καθώς ο Ελ Κααμπί συνεχίζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Ταρέμι αποχαιρέτησε το Μουντιάλ αλλά θα χάσει σίγουρα τουλάχιστον το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία και η εικόνα του Κλέϊτον σε αυτές τις πρώτες ημέρες στο Ρέντη είναι ασχολίαστη, από πλευράς εξτρά κιλών.

Το ζητούμενο με τον Γιάρεμτσουκ, όμως, είναι άλλο-από τη μία ήρθε στην Αθήνα από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας, παρότι δικαιούνταν άλλες τέσσερις ημέρες εξτρά άδεια, όπως και όλοι οι διεθνείς, κι αυτό ήταν κάτι που σχολιάστηκε, φυσικά θετικά, στο Ρέντη. Από την άλλη, η κατάσταση δεν φαίνεται να έχει αλλάξει μετά τις πρώτες κουβέντες των ανθρώπων του Ολυμπιακού με τον έμπειρο σέντερ φορ: ο Γιάρεμτσουκ εξακολουθεί να έχει το μυαλό του περισσότερο στη μεταγραφή του, και δη στη Λιόν, παρά στην παραμονή του στους «ερυθρόλευκους».

Με βάση τα όσα υποστηρίζει, αφενός μεν θα ήθελε να συνεχίσει στη Λιόν, στην οποία έπαιξε δανεικός, αφετέρου δε έχει την ενημέρωση από τον γαλλικό σύλλογο ότι θα κάνει σύντομα επίσημη προσφορά για την απόκτηση του. Διότι, να υπενθυμίσω, ότι η Λιόν ούτε άσκησε την οψιόν αγοράς του (5 εκ. Ευρώ), ούτε έχει κάνει ουσιαστικά καμία πρόταση στον Ολυμπιακό. Επιπλέον, από πλευράς του μάνατζερ του Γιάρεμτσουκ προκύπτει και η πληροφορία ότι στο παιχνίδι για τον Ουκρανό δεν είναι μόνο η Λιόν, αλλά και οι ομάδες που ανέβηκαν από την Τσάμπιονσιπ στην Πρέμιερ Λιγκ (άρα κάποια η, κάποιες εκ των Κόβεντρι, Ίπσουϊτς, Χαλ).

Στον Ολυμπιακό φαίνεται να υπάρχει ειλικρινής διάθεση να πειστεί ο Γιάρεμτσουκ ότι το μέλλον του πρέπει να είναι στο Ρέντη, με τον Μεντιλίμπαρ να εκφράζει ευθέως την επιθυμία του να ξαναδουλέψει με τον παίκτη, αλλά μάλλον ακριβώς εκεί εντοπίζεται η δυσκολία, στο πως θα πειστεί ο Ουκρανός, την στιγμή κατά την οποία η Λιόν του τάζει θέση βασικού, ενώ στον Ολυμπιακό ξεκίνησε δεύτερος φορ και κατέληξε τρίτος.

Θα χρειαστούν χειρουργικές κινήσεις για να αλλάξουν τα μυαλά του παίκτη και η εξίσωση εξελίσσεται δύσκολη. Ίσως όμως αξίζει ο κόπος να γίνει η καλύτερη και μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια.

Άσχετο: Ακατανόητη δείχνει η επιθετική ανακοίνωση (φίλων) της Γκιμαράες για τον Καρντόσο και τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό. Κάποιες υπόνοιες που δύσκολα τις κατανοεί κάποιος, όπως φιλικά που έκλεισε με τη Νότιγχαμ και τη Ρίο Άβε-ε, και; Παρεμπιπτόντως, στα δύο φετινά παιχνίδια μεταξύ της Γκιμαράες και της Ρίο Άβε του Μαρινάκη, νικήτρια και τις δύο φορές ήταν η Γκιμαράες του προέδρου της Καρντόσο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Μεντιλίμπαρ έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Ρέτσο. Για όποιον δεν το έχει καταλάβει, από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Βάσκος στον Ολυμπιακό, τον Ρέτσο έχει βασικό στη θέση του ενός κεντρικού αμυντικού. Τον έχει στηρίξει στα λάθη του και τον θεωρεί απολύτως βασικό παίκτη.

Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι ο Ρέτσος θα είναι και στη νέα σεζόν ο βασικός δεξιός στόπερ στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ. Μόνο που ο προπονητής θέλει κι έναν άλλον δεξιοπόδαρο κεντρικό αμυντικό, για να είναι πιο ασφαλής η ομάδα σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο αρχηγός της απουσιάζει.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍