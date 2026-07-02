Παναθηναϊκός: Πήρε τον 15χρονο Μισαηλίδη από την Athens Kallithea
Ο Παναθηναϊκός ενέταξε στην Ακαδημία του ένα από τα ταλέντα που ξεχώρισαν την περασμένη σεζόν στα πρωταθλήματα υποδομών της Super League 2. H Athens Kallithea ανακοίνωσε την παραχώρηση του 15χρονου Παναγιώτη Μισαηλίδη στο Τριφύλλι.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής εντάχθηκε το 2014 στην Ακαδημία του κλαμπ της Καλλιθέας, συμμετείχε στο πρωτάθλημα Super League Κ15 και την περασμένη σεζόν σημείωσε συνολικά 33 γκολ!
Η ανακοίνωση της Athens Kallithea
«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή της ακαδημίας της, Παναγιώτη Μισαηλίδη, 15 ετών, στον Παναθηναϊκό, έναντι άγνωστου ποσού.
Γεννημένος στον Ασπρόπυργο, ο Μισαηλίδης εντάχθηκε στην ακαδημία της AKFC το καλοκαίρι του 2024 και συμμετείχε στο πρωτάθλημα Super League Κ15 κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024/25.
Την περασμένη σεζόν, ο Μισαηλίδης, έχοντας μετατραπεί από μέσος σε επιθετικό, σημείωσε συνολικά 33 γκολ μεταξύ των πρωταθλημάτων K16 Attika και Κ17 Super League 2.
Καλή τύχη, Παναγιώτη».
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