Η Athens Kallithea ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 15χρονου ποδοσφαιριστή της ακαδημίας της, Παναγιώτη Μισαηλίδη, στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ενέταξε στην Ακαδημία του ένα από τα ταλέντα που ξεχώρισαν την περασμένη σεζόν στα πρωταθλήματα υποδομών της Super League 2. H Athens Kallithea ανακοίνωσε την παραχώρηση του 15χρονου Παναγιώτη Μισαηλίδη στο Τριφύλλι.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής εντάχθηκε το 2014 στην Ακαδημία του κλαμπ της Καλλιθέας, συμμετείχε στο πρωτάθλημα Super League Κ15 και την περασμένη σεζόν σημείωσε συνολικά 33 γκολ!

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή της ακαδημίας της, Παναγιώτη Μισαηλίδη, 15 ετών, στον Παναθηναϊκό, έναντι άγνωστου ποσού.

Γεννημένος στον Ασπρόπυργο, ο Μισαηλίδης εντάχθηκε στην ακαδημία της AKFC το καλοκαίρι του 2024 και συμμετείχε στο πρωτάθλημα Super League Κ15 κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024/25.

Την περασμένη σεζόν, ο Μισαηλίδης, έχοντας μετατραπεί από μέσος σε επιθετικό, σημείωσε συνολικά 33 γκολ μεταξύ των πρωταθλημάτων K16 Attika και Κ17 Super League 2.

Καλή τύχη, Παναγιώτη».