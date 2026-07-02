Η Athens Kallithea έχει διαθέσει φανέλες με τις οποίες αγωνιζόταν την τελευταία διετία σε Super League και Super League 2 σε 62 χώρες και σε όλες τις ηπείρους.

Η Athens Kallithea την περασμένη σεζόν πήρε την απόφαση να αγωνιστεί με τις ίδιες εμφανίσεις της αγωνιστικής περιόδου 2024-25, στο πλαίσιο τόσο της μείωσης της υπερπαραγωγής, όσο και της αξιολόγησης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, όμως τη νέα χρονιά, για την οποία έχει βλέψεις επανόδου στη Super League, θα λανσάρει σύντομα νέες εμφανίσεις.

Από τη στιγμή που οι φανέλες της περασμένης διετίας θα αποσυρθούν το κλαμπ της Αττικής έκανε έναν απολογισμό για την εντυπωσιακή διεθνή εμπορική επιτυχία τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως «κομμάτια» πουλήθηκαν σε 62 χώρες και σε όλες τις ηπείρους!

Αξιοσημείωτο πως παρόλο που οι συγκεκριμένες φανέλες έχουν βγει εδώ και μια διετία τον Ιούνιο που μας πέρασε έγιναν πωλήσεις σε 12 χώρες, εκτός Ελλάδας.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η συλλογή εμφανίσεων 2024/26 της Athens Kallithea FC, η οποία κυκλοφόρησε αρχικά μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2024 και αναδείχθηκε από το Soccerbible ως η τέταρτη καλύτερη συλλογή εμφανίσεων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο κατά την κυκλοφορία της, διατέθηκε έκτοτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Athens Kallithea FC σε πελάτες από 62 χώρες έως και τον Ιούνιο 2026 (31 στην Ευρώπη, 21 στην Ασία, 6 στη Βόρεια και Νότια Αμερική και 4 στην Αφρική).

Η συλλογή, η οποία ανανεώθηκε σε απόθεμα αυτή την εβδομάδα στο shop.akfc66.gr, ετοιμάζεται να αποσυρθεί από τους αγωνιστικούς χώρους, καθώς η συλλογή 2026/27 θα αρχίσει να κυκλοφορεί από τον Αύγουστο του 2026.

Συλλογή εμφανίσεων AKFC 2024/26 — Οι 20 κορυφαίες αγορές

Ηνωμένες Πολιτείες

Ελλάδα

Γερμανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Γαλλία

Αυστραλία

Ολλανδία

Ελβετία

Δανία

Καναδάς

Ισπανία

Ιαπωνία

Ιταλία

Βέλγιο

Αυστρία

Μεξικό

Ιρλανδία

Κύπρος

Πολωνία

Πορτογαλία



Συλλογή εμφανίσεων AKFC 2024/26 — Ελλάδα ανά πόλη

Αθήνα, Αγρίνιο, Αίγιο, Αλεξάνδρεια, Αλεξανδρούπολη, Άργος, Άστρος, Βόλος, Δράμα, Έδεσσα, Ζάκυνθος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ίος, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Καστανιές, Καστοριά, Κέα, Κέρκυρα, Κομοτηνή, Κως, Κρανίδι, Λάρισα, Λευκάδα, Λίμνη, Λιβαδειά, Μέθανα, Μήλος, Μύκονος, Νάουσα, Ναύπακτος, Ναύπλιο, Νέα Αρτάκη, Ορεστιάδα, Πάρος, Πάτρα, Πλαταμώνας, Πτολεμαΐδα, Πύργος, Ρέθυμνο, Ρόδος, Σέρρες, Σαντορίνη, Σίφνος, Σκόπελος, Σπάρτη, Σπέτσες, Στυλίδα, Σύρος, Σχηματάρι, Τήνος, Τρίκαλα, Τύρναβος, Φάρσαλα, Φιλιππιάδα, Φλώρινα, Χαλκίδα, Χαλκιδική, Χανιά, Χερσόνησος και Χίος.



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