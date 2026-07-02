ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρη γιορτή και στην Καρδίτσα για το τρόπαιο του πρωταθλήματος
Η Θεσσαλία ήταν ο προορισμός του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ την Πέμπτη (2/7). Μετά την πρωινή «στάση» στα Τρίκαλα η περιοδεία συνεχίστηκε στην Καρδίτσα.
H εκδήλωση άρχισε στις 20:00 στην Πλατεία Ελευθερίας, με μικρούς και μεγάλους Ενωσίτες να δίνουν δυναμικό παρών για να δουν από κοντά την κούπα των πρωταθλητών και να φωτογραφηθούν με αυτήν.
Επόμενος σταθμός της περιοδείας είναι η Κατερίνη, την Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Η εκδήλωση θα γίνει στις 20:00 στην Πλατεία Ελευθερίας.
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