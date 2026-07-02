Η περιοδεία του τροπαίου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίστηκε στη Θεσσαλία, καθώς μετά τα Τρίκαλα έκανε στάση στην Καρδίτσα.

Η Θεσσαλία ήταν ο προορισμός του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ την Πέμπτη (2/7). Μετά την πρωινή «στάση» στα Τρίκαλα η περιοδεία συνεχίστηκε στην Καρδίτσα.

H εκδήλωση άρχισε στις 20:00 στην Πλατεία Ελευθερίας, με μικρούς και μεγάλους Ενωσίτες να δίνουν δυναμικό παρών για να δουν από κοντά την κούπα των πρωταθλητών και να φωτογραφηθούν με αυτήν.

Επόμενος σταθμός της περιοδείας είναι η Κατερίνη, την Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Η εκδήλωση θα γίνει στις 20:00 στην Πλατεία Ελευθερίας.