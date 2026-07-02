Το τρόπαιο της ΑΕΚ βρίσκεται στα Τρίκαλα, με μικρούς και μεγάλους να σπεύδουν να βγάλουν μια φωτογραφία δίπλα του.

Το τρόπαιο της ΑΕΚ συνεχίζει την περιοδεία του σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους της ομάδας να το δουν από κοντά και να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του.

Αυτή τη φορά, η κούπα βρέθηκε στα Τρίκαλα, με πλήθος κόσμου να φτάνει στην κεντρική πλατεία της πόλης σχηματίζοντας ουρές για ένα κλικ. Μικροί και μεγάλοι έσπευσαν στο σημείο ντυμένοι στα κιτρινόμαυρα και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα για την Ένωση.

Στη συνέχεια του tour, το τρόπαιο θα βρεθεί στην Καρδίτσα, ενώ αύριο (3/7) θα φτάσει στην Κατερίνη.