Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο «Γ. Καραϊσκάκης» και το Gazzetta σας το δίνει στο... πιάτο.

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα είναι το «θέατρο των ονείρων» όπως το αποκάλεσε.

Ένα γήπεδο που θα μπορεί να φιλοξενήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες, τελικούς Europa League αλλά και μεγάλα events εκτός ποδοσφαίρου.

Το Gazzetta σας παρουσιάζει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που θα έχει ένα από τα ομορφότερα και πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης.

-Μιλάμε για το μεγαλύτερο γήπεδο της Ελλάδας με χωρητικότητα που θα ξεπερνά τις 53.000 θέσεις.

-Πρόκειται για ένα στάδιο όπου θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την είσοδο και την έξοδο των οπαδών και θα αναβαθμίσει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης ενώ προβλέπεται να υπάρχει και parking με χιλιάδες θέσεις για αυτοκίνητα.

-Προβλέπεται Media Center 320 θέσεων (!) και συνολικά 2.000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο ενώ θα υπάρχουν και 1000 τμ, ειδικοί χώροι εργασίας.

-Μέσα στο γήπεδο θα προβλέπεται ένα πρωτοποριακό και υπερσύγχρονο σύστημα μετακίνησης των οπαδών για τους χώρους του γηπέδου καθώς θα υπάρχουν 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ασανσέρ και 20 διπλά κλιμακοστάσια αλλά και 70 θύρες πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα του γηπέδου. Παράλληλα εκτός από τη χωρητικότητα, το γήπεδο θα είναι σε τέσσερα επίπεδα και σε ύψος 52 μέτρων.

-Θα υπάρχει βιοκληματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων ενώ για εστίαση, καφέ και κιόσκια εξυπηρέτησης θα διατεθούν συνολικά 5.000 τμ.

-Στο γήπεδο θα υπάρχουν πάνω από 100 υπεπολυτελείς σουίτες διαφορετικών διαστάσεων αλλά και πάνω από 5.000 τμ. premium hostity χώροι.

-Όσον αφορά τις γιγανοοθόνες, μιλάμε για εντυπωσιακό αποτέλεσμα καθώς θα είναι 10.000 τμ. LED που καθιστούν την κατασκευή της μεγαλύτερης πολυεδρικής οθόνης προβολής ποδοσφαιρικών και πολιτικών γεωγραφικών στην Ευρώπη.

-Τέλος, μιλάμε για ένα τεχνολογικό θαύμα καθώς στέγαστρο, υποδομή για τηλεοπτικά δίχτυα, ήχου και φωτός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δύο κοντρόλ ρουμ με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία.