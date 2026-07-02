Παίκτης του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι ο Μαμαντού Σανουσί Ντιαλό.

Ο Άρης φουλάρει πλέον για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού.

Οι Θεσσαλονικείς, αφού ανακοίνωσαν την παραμονή του Γιάννη Γιαννιώτα για έναν ακόμα χρόνο, επισημοποίησαν και τη μεταγραφή του 20χρονου Ιβοριανού μέσου Μαμαντού Σανουσί Ντιαλό από τη Νόρτζελαντ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Mamadou Sanoussi Diallo, όπως είναι το πλήρες όνομά του, με μεταγραφή από την FC Nordsjaelland.

Ο 20χρονος από την Ακτή Ελεφαντοστού (γεννήθηκε στις 29/05/2006) υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την ομάδα μας.

Ο νεαρός Ιβοριανός μέσος αγωνίζεται -κυρίως- ως κεντρικός χαφ, αλλά μπορεί να παίξει και στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Στην ομάδα από την Δανία μετακόμισε το 2024 από τη φημισμένη ακαδημία ποδοσφαίρου Right to Dream, που εδρεύει στην Γκάνα».

Ενημερωθείτε εδώ για τα μεταγραφικά νέα του Άρη