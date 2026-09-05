Γρηγορίου: «Μετά το 2-0 παρατήσαμε το παιχνίδι, είναι πράγματα που πρέπει να συζητήσω με τους παίκτες»

Ο τεχνικός του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου στάθηκε στην κατάρρευση του Άρη μετά το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ με συνέπεια να έρθει η ήττα με 5-0 στην Allwyn Arena.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου στη συνέντευξη Τύπου:

«Αντιμετωπίσαμε την πρωταθλήτρια που έχει κάνει και εξαιρετική πορεία μπαίνοντας στη League Phase του Champions League. Στο πρώτο μέρος ήμασταν παθητικοί, δεν κάναμε σχεδόν τίποτα πέρα από ένα με δύο τρανζίσιον. Η ΑΕΚ σκόραρε και στο ημίχρονο θέλαμε να γίνουμε πιο επιθετικοί. Να περάσουμε και δεύτερο καθαρό φορ. Έτσι έγινε, στα πρώτα δεκαπέντε λεπτά του δευτέρου μέρους δείξαμε μια αντίδραση, προσπαθήσαμε να κερδίσουμε χώρους, χωρίς όμως να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Με την επίτευξη του δεύτερου γκολ από την ΑΕΚ νομίζω ότι μετά θα πρέπει να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Μετά το 2-0 παρατήσαμε το παιχνίδι. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο. Η ΑΕΚ πέτυχε πέντε τέρματα, απλά είναι πράγματα που πρέπει να συζητήσω με τα παιδιά. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Θα πρέπει να δούμε το επόμενο ματς άσχετα από το ότι ήταν μια βαριά ήττα για μας».

Για το αν είναι ανεξήγητο που ο Άρης κατέρρευσε και για την εμφάνιση του Χόνγκλα: «Ακριβώς. Θέλαμε να φρεσκάρουμε το κέντρο, να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα. Όμως δώσαμε δύο γκολ στην ΑΕΚ από δικά μας λάθη. Τον Χόνγκλα τον ξέρουμε σαν παίκτη, προφανώς και δεν είναι έτοιμος. Είναι δυσαναπλήρωτο το κενό του Φαμπιάνο. Είναι και ο αρχηγός της ομάδας και τα τρία από τα πέντε γκολ προήλθαν από την έλλειψη του Φαμπιάνο. Θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη συζήτηση με κάθε παίκτη ξεχωριστά».

Για το αν θα πάρει ο Άρης στόπερ: «Αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος. Ο Σούταλο έκανε μια θετική εμφάνιση. Προφανώς θα χρειαστούμε κι άλλον παίκτη σε αυτή τη θέση και αν πρόκειται για ουσιαστική προσθήκη ο πρόεδρος θα κάνει και αυτό».

Για τις αλλαγές που έκανε στο ημίχρονο: «Ήταν για λόγους τακτικής, όχι για τραυματισμό. Θέλαμε να ανεβάσουμε γραμμές και να πιέσουμε πιο ψηλά και να φρεσκάρουμε την επίθεσή μας για να δημιουργήσουμε κάτι».

