Η Λεγανές έχει ανεβάσει ψηλά στη λίστα της την περίπτωση του Αλβάρο Τεχέρο του Άρη, προκειμένου να τον πάρει πίσω στην Ισπανία ένα χρόνο μετά.

Η γεμάτη σεζόν του Αλβάρο Τεχέρο με τον Άρη, έχει φέρει ισπανικές... σειρήνες για την απόκτησή του, με τους Θεσσαλονικείς να μην εμφανίζονται αρνητικοί στο ενδεχόμενο της πώλησης του.

Σύμφωνα με την «AS», η Λεγανές έχει στην κορυφή της λίστας της τον 29χρονο δεξιό ακραίο μπακ προκειμένου να ενισχύσει το ρόστερ της και στην Ισπανία την παρουσιάζουν ως έναν πιθανό προορισμό για να επαναπατριστεί ο έμπειρος αμυντικός.

Ο ίδιος μέτρησε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον Άρη και ήταν από τα βασικά στελέχη του κλαμπ, ωστόσο το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.