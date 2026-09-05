Μουκουντί: «Κάναμε καλό αλλά όχι το καλύτερο μας ματς, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης»

Οι δηλώσεις του Αρόλντ Μουκουντί στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ευρεία νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ ήταν... σαρωτική στον αγώνα με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον οποίο συνέτριψε με το ευρύ 5-0. Ο εκ των αρχηγών του Δικεφάλου, Αρόλντ Μουκουντί, στις δηλώσεις του στην Cosmote TV στάθηκε στα περιθώρια βελτίωσης των πρωταθλητών.

Οι δηλώσεις του Αρόλντ Μουκουντί

«Οπωσδήποτε είχαμε μια καλή συμπεριφορά σήμερα, κάναμε ένα καλό παιχνίδι, αλλά όχι το καλύτερό μας, καθώς δεχθήκαμε κάποιες επικίνδυνες φάσεις.

Το πιο σημαντικό είναι η νίκη, προπονούμαστε καθημερινά για να κάνουμε επιθετικά τέτοια πράγματα, όμως έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Πάμε να πάρουμε τη νίκη τώρα, έχουμε τρεις μέρες να προετοιμαστούμε κατάλληλα».

