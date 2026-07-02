Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Τσε Νούνελι δεν θα συνεχίσει στην Κηφισιά, καθώς οι δυο πλευρές έλυσαν τη συνεργασίας τους.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Τσε Νούνελι δεν θα συνεχίσει στην Κηφισιά και πλέον το «διαζύγιο» πήρε επίσημη μορφή. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ολλανδοσουριναμέζο εξτρέμ.

Η Κηφισιά τον περασμένο Γενάρη αγόρασε τον Νούνελι από τον Πανσερραϊκό και ο 27χρονος winger έκανε 12 εμφανίσεις δίχως γκολ ή ασίστ.

Ο σύλλογος της Αττικής θέλει να αναβαθμίσει το ρόστερ του Σεμπάστιαν Λέτο στα άκρα της επίθεσης και αναμένεται να γίνουν δύο κινήσεις.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Ché Nunnely.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περιόδου και για τη συμβολή του στην εξασφάλιση της παραμονής στη Stoiximan Super League το 2025/26.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».