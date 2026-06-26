Στον ΟΦΗ αναμένεται να παραμείνει για ακόμα έναν χρόνο ο Νίκος Αθανασίου με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος αλλά και της πορείας του ΟΦΗ στο πρωτάθλημα, ήταν ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος ήταν δανεικός από τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος των περσινών αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Στο στρατόπεδο των Κρητικών, ο 25χρονος ακραίος μπακ ήταν μία υπόθεση που δούλευαν από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η σεζόν προκειμένου να τον διατηρήσουν στο ρόστερ είτε με τη μορφή δανεισμού από τους Πειραιώτες είτε με κανονική μεταγραφή.

Στον ΟΦΗ, όπως και τον Γενάρη, η βασική τους πρόθεση ήταν η αγορά του ποδοσφαιριστή, όμως ποτέ δεν ήταν αρνητικοί και στο ενδεχόμενο της επέκτασης του δανεισμού, το οποίο και προκρίθηκε, με τις δυο ομάδες να τα έχουν βρει.

Άξιο αναφοράς ότι ήταν επιθυμία του ποδοσφαιριστή να συνεχίσει στο Ηράκλειο, όπως και τον χειμώνα ήταν «σύμμαχος» της ομάδας στην προσπάθεια που έγινε για την απόκτηση του.

Το τελευταίο βήμα που απομένει για την ολοκλήρωση του deal και να κλείσει ο παίκτης είναι να ξεκαθαρίσουν οι λεπτομέρειες με τον ίδιο για το οικονομικό κομμάτι.

Έφοσον όλα κυλήσουν ομάλα ο Αθανασίου δεν αποκλείεται μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα να ταξιδέψει για το Ηράκλειο της Κρήτης. Με τον Όμιλο το περασμένο εξάμηνο μέτρησε 16 συμμετοχές με τρεις ασίστ στο ενεργητικό και φυσικά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.