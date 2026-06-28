ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρη η παραλία του Βόλου για το τρόπαιο του πρωταθλήματος
Ο Βόλος ήταν η κυριακάτικη (28/6) στάση στην περιοδεία του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Οι Θεσσαλοί Ενωσίτες έδωσαν βροντερό παρών στο Άγαλμα Ελευθερίας στην παραλία της πόλης και δημιούργησαν ατμόσφαιρα... Original.
Στο σημείο βρέθηκαν μικροί και μεγάλοι φίλοι τους Δικεφάλου για να δουν από κοντά το τρόπαιο που σήκωσε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, να φωτογραφηθούν μαζί του και να στήσουν «κιτρινόμαυρο» πάρτι, όπως όταν έρχεται η ΑΕΚ στην πόλη.
Το πρόγραμμα της περιοδείας του τροπαίου της ΑΕΚ τις επόμενες μέρες
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6
- ΣΚΟΠΕΛΟΣ: στις 13.30 στην Πλατεία ΚΑΠΗ.
- ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: στις 20.00 στο λιμάνι Αλοννήσου.
ΤΡΙΤΗ 30/6
- ΣΚΙΑΘΟΣ: στις 13.30 στην είσοδο της Χερσονησίδας Μπούρτζι.
- ΜΑΝΤΟΥΔΙ: στις 20.00 στην Κεντρική Πλατεία Μαντουδίου.
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