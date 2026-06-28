Οι φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν δυναμικό παρών στην παραλία του Βόλου και έστησαν Ενωσίτικο πάρτι για το τρόπαιο του 14ου πρωταθλήματος.

Ο Βόλος ήταν η κυριακάτικη (28/6) στάση στην περιοδεία του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Οι Θεσσαλοί Ενωσίτες έδωσαν βροντερό παρών στο Άγαλμα Ελευθερίας στην παραλία της πόλης και δημιούργησαν ατμόσφαιρα... Original.

Στο σημείο βρέθηκαν μικροί και μεγάλοι φίλοι τους Δικεφάλου για να δουν από κοντά το τρόπαιο που σήκωσε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, να φωτογραφηθούν μαζί του και να στήσουν «κιτρινόμαυρο» πάρτι, όπως όταν έρχεται η ΑΕΚ στην πόλη.

Το πρόγραμμα της περιοδείας του τροπαίου της ΑΕΚ τις επόμενες μέρες

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6

ΣΚΟΠΕΛΟΣ : στις 13.30 στην Πλατεία ΚΑΠΗ.

: στις 13.30 στην Πλατεία ΚΑΠΗ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: στις 20.00 στο λιμάνι Αλοννήσου.

ΤΡΙΤΗ 30/6