Ο Νορντίν Άμραμπατ έκανε έκπληξη στον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του, καθώς βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στο Άπελντορν.

Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσε η σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία.

Ο Νορντίν Άμραμπατ εμφανίστηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Άπελντορν και συνάντησε τους άλλοτε συμπαίκτες του, αλλά και όλες τις νέες προσθήκες των «κιτρινόμαυρων».

Οι παίκτες και το επιτελείο της ομάδας υποδέχθηκαν με χαμόγελα τον 39χρονο Ολλανδομαροκινό μεσοεπιθετικό, με τον ίδιο να συνομιλεί μαζί τους σε ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα μιας και είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν στιγμές που είχαν μοιραστεί στο παρελθόν.

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