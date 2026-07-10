Η ενίσχυση του Ηρακλή συνεχίζεται με τους «κυανόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση και του Πραξιτέλη Βούρου.

Ο Ηρακλής επέστρεψε στην Super League και η διοίκηση της ομάδας προσπαθεί να φτιάξει ένα όσο γίνεται καλύτερο ρόστερ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, με πρώτο και καλύτερο φυσικά την παραμονή στην κατηγορία. Τελευταίο απόκτημα του «γηραιού» είναι ο Πραξιτέλης Βούρος ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Πραξιτέλη Βούρο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.

Ο Πραξιτέλης Βούρος γεννήθηκε στις 5 Μαΐου 1995 στη Μυτιλήνη και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στο δεξί άκρο της άμυνας. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις και πλούσια εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού και του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, πραγματοποιώντας το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα, με την οποία κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Ελλάδας και ένα Κύπελλο Ελλάδας. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Λεβαδειακό, στον ΑΠΟΕΛ, στον ΟΦΗ και στον Απόλλωνα Λεμεσού, καταγράφοντας σημαντικές συμμετοχές και αποτελώντας σταθερή παρουσία στις ομάδες του. Παράλληλα, έχει φορέσει τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας, φτάνοντας μέχρι και την Εθνική Ελπίδων.

Η οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ καλωσορίζει τον Πραξιτέλη Βούρο και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα».