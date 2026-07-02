Η Καλαμάτα ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Άγγελο Οικονόμου έπειτα από έναν χρόνο κοινής πορείας. Ανακοινώθηκε από τον Πανσερραϊκό ο Έλληνας χαφ.

Παρελθόν από την Καλαμάτα αποτελεί ο Άγγελος Οικονόμου, ο οποίος αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας την περασμένη σεζόν.

0 30χρονος χαφ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο συμπλήρωσε 23 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη μεσσηνιακή ομάδα, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει από τις ΑΕΛ, Πανσερραϊκό και ΟΦΗ.

Ο ίδιος επιστρέφει στα Λιοντάρια, με την ομάδα των Σερρών να ανακοινώνει την επιστροφή του με σκοπό την άνοδο στη Super League.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Άγγελο Οικονόμου.

Ο Άγγελος Οικονόμου αποτέλεσε ένα σημαντικό μέλος της ομάδας μας και συνέβαλε με την αγωνιστική του ποιότητα, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας!

Η ΠΑΕ Καλαμάτα τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του στον σύλλογο και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του σταδιοδρομίας».

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Άγγελο Οικονόμου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και επιστρέφει για να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 23/09/1995 στην Κατερίνη, αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος και αγωνιζόταν στην Καλαμάτα με την οποία πέρυσι πανηγύρισε πρωτάθλημα, Super Cup και άνοδο έχοντας 23 συμμετοχές.

Την προηγούμενη χρονιά πανηγύρισε πρωτάθλημα και άνοδο με την ΑΕΛ έχοντας 24 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ.

Από το 2022 αγωνιζόταν στον Πανσερραϊκό έχοντας 16 συμμετοχές και 1 ασίστ.

Νωρίτερα είχε φορέσει τις φανέλες της Βέροιας, του Πλατανιά, του ΟΦΗ, της Δόξας Δράμας, ενώ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Γερμανία στην Μπάγερν Μονάχου και στην Στουτγκάρδη.

Άγγελε, καλώς ήρθες πίσω στην οικογένεια των λιονταριών!