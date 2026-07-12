Χάμζα - Καλαμάτα: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του 18χρονου μεσοεπιθετικού
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Έρικ Χάμζα θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή στον σύλλογο της Καλαμάτας ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.
- Καλαμάτα: Έκλεισε και Χάμζα - Τι είχε πει ο Χριστοφιλέας στο Gazzetta για τη συνεργασία τους στην Ελλάς Σύρου
Ο Χάμζα είναι μόλις 18 ετών, αλλά ήδη με σημαντικές παραστάσεις. Ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ19 μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε από την Καλαμάτα με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.
Καλαμάτα: Έκλεισε και Χάμζα - Τι είχε πει ο Χριστοφιλέας στο Gazzetta για τη συνεργασία τους στην Ελλάς Σύρου
Ξεκίνησε στις ακαδημίες της Βαλένθια, αγωνίστηκε στην Ελλάδα Σύρου υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα και στη συνέχεια μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό. Με την ομάδα Νέων των «Ερυθρόλευκων» κατέγραψε 28 συμμετοχές, 11 γκολ και μία ασίστ.
@Photo credits: FACEBOOK ΠΑΕ Καλαμάτας
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.