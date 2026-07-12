Ο Έρικ Χάμζα θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή στον σύλλογο της Καλαμάτας ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Ο Χάμζα είναι μόλις 18 ετών, αλλά ήδη με σημαντικές παραστάσεις. Ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ19 μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε από την Καλαμάτα με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Ξεκίνησε στις ακαδημίες της Βαλένθια, αγωνίστηκε στην Ελλάδα Σύρου υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα και στη συνέχεια μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό. Με την ομάδα Νέων των «Ερυθρόλευκων» κατέγραψε 28 συμμετοχές, 11 γκολ και μία ασίστ.

