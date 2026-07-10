Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοίνωσε αλλαγές στο οργανόγραμμά της, με τους Ντανιέλ Μπατίστα και Ηλία Μουρούσια να μετατίθενται σε νέα πόστα.

Η Καλαμάτα προχώρησε σε κάποιες αλλαγές στη διοικητική της δομή, με τους Ντανιέλ Μπατίστα και Ηλία Μουρούσια να αναλαμβάνουν νέους ρόλους.

Όπως έκανε γνωστό με την ενημέρωσή της η ομάδα της Μεσσηνίας, ο άλλοτε άσος της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στο εξής θα είναι ο Αθλητικός Διευθυντής του συλλόγου, έχοντας ως ευθύνη την οργάνωση του αγωνιστικού σχεδιασμού του συλλόγου.

Από την άλλη, ο Ηλίας Μουρούσιας που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί για την Καλαμάτα, θα αναλάβει χρέη team manager αντικαθιστώντας τον Μπατίστα.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Κάθε νέα εποχή χτίζεται πάνω στην εμπειρία, την αφοσίωση και το κοινό όραμα.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα προχωρά σε μια νέα οργανωτική σελίδα, με ανθρώπους που γνωρίζουν το βάρος της φανέλας και τη σημασία του εμβλήματος της Μαύρης Θύελλας. Επιχειρώντας ορισμένες αλλαγές στο οργανόγραμμα με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου.

Ο Ντανιέλ Μπατίστα αναλαμβάνει από σήμερα καθήκοντα Sporting Director, έχοντας την ευθύνη του αγωνιστικού σχεδιασμού και της συνολικής ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας του συλλόγου. Μια αναβάθμιση και μια αναγνώριση για μια σπουδαία μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου που βρίσκεται στην ομάδα μας.

Παράλληλα, ο Ηλίας Μουρούσιας αναλαμβάνει τη θέση του Team Manager, με αποστολή την καθημερινή στήριξη και τον συντονισμό του ποδοσφαιρικού τμήματος. Με εμπειρία από το ποδόσφαιρο της Μεσσηνίας και όχι μόνο, επιστρέφει στην ομάδα μας για να βοηθήσει στο οργανωτικό κομμάτι. Έχει εργαστεί εκτός της Μαύρης Θύελλας, στον Εθνικό Μελιγαλά, στον Πάμισο Μεσσήνης και ως team manager στην ομάδα γυναικών της ΑΕΚ. Ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στην Καλαμάτα, στον Πανιώνιο και στην Μεσσηνία έχει ξεκινήσει από τον Εθνικό Μελιγαλά, τον Πάμισο, την Εράνη Φιλιατρών καθώς και άλλες ομάδες.

Με πίστη στις αξίες που διαχρονικά χαρακτηρίζουν την Καλαμάτα και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ευχόμαστε και στους δύο κάθε επιτυχία στο έργο τους. Γιατί η Μαύρη Θύελλα δεν είναι μόνο μια ομάδα, είναι μια ιστορία που συνεχίζει να γράφεται».