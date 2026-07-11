Η Καλαμάτα ανακοίνωσε τέσσερις νέες προσθήκες στο ρόστερ της κι επισημοποίησε μια σειρά από αποχωρήσεις πριν την αρχή της νέας σεζόν.

Η Καλαμάτα βρίσκεται στο Πήλιο όπου πραγματοποιεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της και παράλληλα συνεχίζει να «τρέχει» τα μεταγραφικά της για την ερχόμενη σεζόν.

Η Μαύρη Θύελλα συνεχίζει να ενισχύεται σε όλα τα πόστα, ανακοινώνοντας σήμερα τέσσερις νέες προσθήκες. Πρόκειται για τους Ροντρίγκες, Γκονσάλο Πινιέιρο,Τζιμπρίλ Ντιαρά και Γιουτζίν Φρίμπονγκ, που θα ενταχθούν άμεσα στο ρόστερ της ομάδας.

Συγχρόνως, επιβεβαίωσε την αποχώρηση αρκετών παικτών της, οι οποίοι είχαν συμβάλει τα μέγιστα στην άνοδό της στη Super League, ευχόμενη στον καθένα ξεχωριστά επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα

Η προετοιμασία της ΠΑΕ Καλαμάτα στα Χάνια Πηλίου συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς το τεχνικό επιτελείο δουλεύει καθημερινά, θέτοντας τις βάσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, ο αγωνιστικός σχεδιασμός εξελίσσεται σύμφωνα με το πλάνο που έχει καταρτιστεί, με τη Μαύρη Θύελλα να ενισχύει στοχευμένα το ρόστερ της με ποδοσφαιριστές που ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις της ομάδας.

Με τέσσερις ακόμη ουσιαστικές και εντυπωσιακές μεταγραφικές κινήσεις, η Καλαμάτα προσθέτει ποιότητα, ένταση, εμπειρία και αγωνιστική προσωπικότητα στον κορμό της. Τέσσερα ακόμη εργαλεία στα χέρια του προπονητή, ενισχύοντας τόσο την άμυνα, όσο και τη μεσαία γραμμή. Ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κοινό γνώρισμα τη φιλοδοξία, τον επαγγελματισμό και τη διάθεση για διάκριση, εντάσσονται στη Μαύρη Θύελλα, ενισχύοντας σημαντικά την ομάδα μας και διευρύνοντας τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου.

Ροντρίγκες – Το βραζιλιάνικο «τείχος» αναβαθμίζει την άμυνα

Εμπειρία, δυναμισμό και στόφα ηγέτη έρχεται να προσθέσει στο κέντρο της άμυνας ο 28χρονος δεξιοπόδαρος στόπερ. Με σπουδαία καριέρα σε Λατινική Αμερική και ΗΠΑ, έχει κατακτήσει δύο τίτλους με την Γκρέμιο, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Κρουζέιρο, ABC FC, Μιρασόλ και στη Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς.

Με περισσότερες από 230 εμφανίσεις στο υψηλότερο επίπεδο, έρχεται με ρυθμό στα πόδια του και είναι έτοιμος να βοηθήσει από την πρώτη ημέρα. Ξεχωρίζει για το υψηλό ποσοστό του στις κερδισμένες μονομαχίες, αλλά και την ικανότητα να φτιάχνει παιχνίδι από πίσω.

Γκονσάλο Πινιέιρο – Το δυναμό της μεσαίας γραμμής

Ο 25χρονος Αργεντινός μέσος έρχεται να προσθέσει ποιότητα, ενέργεια και προσωπικότητα στον άξονα της Καλαμάτας. Αποτελεί προϊόν της Εστουδιάντες, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Αργεντινής και αγωνίστηκε στο Copa Libertadores, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Η παρουσία του στις Αλντοσίβι και Τίγκρε συνέβαλε στην περαιτέρω αγωνιστική του εξέλιξη. Πρόκειται για έναν σύγχρονο μέσο, με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, ένταση στο παιχνίδι, σωστές τοποθετήσεις και ικανότητα τόσο στη δημιουργία όσο και στην ανασταλτική λειτουργία. Ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον χώρο του κέντρου και να προσδώσει ισορροπία, ρυθμό και ποιότητα στο παιχνίδι της ομάδας.

Αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Εστουδιάντες για μία σεζόν, με την ομάδα μας να διατηρεί οψιόν αγοράς του!

Τζιμπρίλ Ντιαρά – Δύναμη, ένταση και διεθνείς παραστάσεις

Ο Τζιμπρίλ Ντιαρά έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην περίφημη Académie Génération Foot της Σενεγάλης, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Αφρικής. Το ταλέντο του δεν άργησε να τον οδηγήσει στην Ευρώπη, όπου αγωνίστηκε για τρεις συνεχόμενες σεζόν με τη Σερένγκ στο Βέλγιο.

Στα 22 του χρόνια μετρά ήδη 49 συμμετοχές στο απαιτητικό βελγικό πρωτάθλημα, με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ, αποτελώντας έναν δυναμικό μέσο με έντονη παρουσία, δύναμη στις μονομαχίες και αστείρευτα τρεξίματα.

Παράλληλα, διαθέτει σημαντικές διεθνείς παραστάσεις με τη φανέλα της Σενεγάλης. Το 2023 κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής Κ20, ενώ έχει ήδη καταγράψει τέσσερις συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών της χώρας του.

Γιουτζίν Φρίμπονγκ – Ο αριστεροπόδαρος μέσος με ισπανική ποδοσφαιρική παιδεία

Ο Γιουτζίν Φρίμπονγκ ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση, το ποιοτικό αριστερό του πόδι και την ικανότητά του να απειλεί ακόμη και από μεγάλη απόσταση, έχοντας πετύχει εντυπωσιακά γκολ στην έως τώρα πορεία του.

Σε ηλικία 23 ετών διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το ισπανικό ποδόσφαιρο, όπου αναπτύχθηκε ποδοσφαιρικά από τα 18 του χρόνια. Φόρεσε τη φανέλα των ακαδημιών της Βαγιαδολίδ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις επαγγελματικές κατηγορίες της Ισπανίας με τις Ζαμόρα και Πονφεραντίνα.

Με την ποιότητα, τη δημιουργικότητα και την αγωνιστική του ευφυΐα, έρχεται να προσφέρει ακόμη περισσότερες λύσεις στη μεσαία γραμμή της Καλαμάτας, εμπλουτίζοντας τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου και προσθέτοντας διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά στο σύνολο.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα συνεχίζει με σταθερά βήματα την υλοποίηση του αγωνιστικού της σχεδιασμού, δημιουργώντας ένα σύνολο με ποιότητα, βάθος και υψηλές φιλοδοξίες, αντάξιο της ιστορίας και των στόχων της.

Καλωσορίζουμε τον Ροντρίγκες, τον Γκονσάλο Πινιέιρο, τον Τζιμπρίλ Ντιαρά και τον Γιουτζίν Φρίμπονγκ στη μεγάλη οικογένεια της Μαύρης Θύελλας. Τους ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!

Οι αποχωρήσεις από το ρόστερ – Σας ευχαριστούμε για όλα!

Η ΠΑΕ Καλαμάτα στο πλαίσιο των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο ρόστερ της σε πλήρη συνεργασία των στελεχών και του προπονητικού επιτελείου, ενημερώνει πως από την ομάδα μας αποχώρησαν οι εξής ποδοσφαιριστές: Τιμόθεος Τσελεπίδης, Γιώργος Παμλίδης, Μανώλης Καλογεράκης, Νίκος Βαφέας, Οδυσσέας Λυμπεράκης, Μαξιμιλιάνο Μορέιρα, Σαλιμό Σιλά, Στάθης Τάχατος, Άγγελος Οικονόμου, Νικολάς Τσορνομάζ, Ηλίας Τσέλιος, Φεντερίκο Χορδάν, Μπρούνο Γκάμα, Νικολάς Ντιγκινί, Κωνσταντίνος Κωτσόπουλος, Νίκος Σπυράκος, Καρμέλο Αλγκαρανιάζ και Βασίλης Μάντζης.

Ευχαριστούμε άπαντες για την προσφορά τους στην Μαύρη Θύελλα σε μια ιστορική σεζόν η οποία συνδυάστηκε με την επιστροφή της ομάδας μας στην πρώτη κατηγορία.