Σόσα-ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στην Ανόρθωση
Νέος δανεισμός για τον Ελιάν Σόσα της ΑΕΚ, ο οποίος δόθηκε ξανά στην Ανόρθωση. Ο 23χρονος Αργεντινός εξτρέμ, που έχει συμβόλαιο με την «Ένωση» μέχρι το καλοκαίρι του 2028, έπαιξε και πέρυσι στην Κύπρο πραγματοποιώντας 26 συμμετοχές κατά τις οποίες σκόραρε ένα γκολ στα περισσότερα από 1.400 λεπτά που αγωνίστηκε.
Εκείνος ήρθε στην Ελλάδα και τους «κιτρινόμαυρους» πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερος από την Ντιφένσα για τη δεύτερη ομάδα τους. Έπαιξε συνολικά 16 φορές για κείνη σκοράροντας πέντε γκολ και δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα της πρώτης ομάδας.
Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης
Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει τη συμφωνία με την ΠΑΕ ΑΕΚ για την επέκταση του δανεισμού του ποδοσφαιριστή Έλιαν Σόσα μέχρι τον Μάιο του 2027.
Δείτε ΕπίσηςΠανιώνιος: Ο Σαρακασίδης κι επίσημα στην ΑΕΚ!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.