Ο Ελιάν Σόσα παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός στην Ανόρθωση από την ΑΕΚ.

Νέος δανεισμός για τον Ελιάν Σόσα της ΑΕΚ, ο οποίος δόθηκε ξανά στην Ανόρθωση. Ο 23χρονος Αργεντινός εξτρέμ, που έχει συμβόλαιο με την «Ένωση» μέχρι το καλοκαίρι του 2028, έπαιξε και πέρυσι στην Κύπρο πραγματοποιώντας 26 συμμετοχές κατά τις οποίες σκόραρε ένα γκολ στα περισσότερα από 1.400 λεπτά που αγωνίστηκε.

Εκείνος ήρθε στην Ελλάδα και τους «κιτρινόμαυρους» πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερος από την Ντιφένσα για τη δεύτερη ομάδα τους. Έπαιξε συνολικά 16 φορές για κείνη σκοράροντας πέντε γκολ και δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα της πρώτης ομάδας.

Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει τη συμφωνία με την ΠΑΕ ΑΕΚ για την επέκταση του δανεισμού του ποδοσφαιριστή Έλιαν Σόσα μέχρι τον Μάιο του 2027.

