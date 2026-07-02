Ο Αλέσιο Λίσι δεν χρειάστηκε να πει πολλά. Το περιβραχιόνιο στον Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν από μόνο του ένα μήνυμα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο Αλέσιο Λίσι έδωσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Γιάννη Κωνσταντέλια για το πρώτο φιλικό της σεζόν. Μπορεί να ήταν μια απλή επιλογή για ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Μπορεί, όμως, να ήταν και το πρώτο μήνυμα της «νέας εποχής» στον ΠΑΟΚ.

Όταν ο Ιταλός τεχνικός ανακοίνωσε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπέβερεν, οι ασπρόμαυροι θα εκκινούσαν με επτά παιδιά των ακαδημιών τους, κάπως έτσι σχεδόν νομοτελειακά το περιβραχιόνιο του αρχηγού κατέληξε στο αριστερό μπράτσο του «Ντέλια».

Παρεμπιπτόντως, δεν ήταν η πρώτη φορά. Το είχε φορέσει ξανά σε επίσημο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2024-25. Αυτή τη φορά, όμως, το timing έχει άλλη βαρύτητα. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή. Νέος προπονητής, νέα φιλοσοφία, διαφορετικές ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια.

Και μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, ο Λίσι, ίσως με την προτροπή και του διδύμου Μάτος - Βιεϊρίνια που «νοιώθει από ΠΑΟΚ», επέλεξε να δώσει το περιβραχιόνιο στον ποδοσφαιριστή που αποτελεί το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό κεφάλαιο του συλλόγου.

Κάτι που ο Ιταλός το γνωρίσει πριν καν πατήσει το πόδι του στην Τούμπα.



Το περιβραχιόνιο δεν είναι ένα κομμάτι ύφασμα δεμένο στο μπράτσο. Κρύβει ευθύνη. Αποδοχή. Υποχρέωση. Συμβολισμό.

Όχι, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν είναι ακόμη ο φυσικός αρχηγός του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές με μεγαλύτερη προσωπικότητα στα αποδυτήρια, πιο δυνατή φωνή, περισσότερα χρόνια στην ομάδα.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Ίσα ίσα. Αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που ο ΠΑΟΚ οφείλει να διαμορφώσει ως τον επόμενο ηγέτη του, αυτός είναι ο Κωνσταντέλιας.

Όχι μόνο γιατί είναι ο πιο χαρισματικός ποδοσφαιριστής του ρόστερ. Αλλά γιατί βρίσκεται πλέον στην ηλικία που πρέπει να περάσει από το στάδιο του μεγάλου ταλέντου στο στάδιο του ηγέτη. Να αναλάβει περισσότερες ευθύνες. Να ηγηθεί με το παράδειγμά του. Να μιλήσει περισσότερο. Να απαιτήσει βγαίνοντας μπροστά. Να γίνει σημείο αναφοράς όχι μόνο όταν η μπάλα βρίσκεται στα πόδια του, αλλά και όταν βρίσκεται στα αποδυτήρια.

Ο Λίσι μοιάζει να το έχει αντιληφθεί από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Και ίσως γι' αυτό να του έδωσε το περιβραχιόνιο από το πρώτο φιλικό. Σαν να του έλεγε χωρίς λόγια: «Ήρθε η ώρα να μεγαλώσεις μαζί με την ομάδα».

Κανείς δεν ξέρει αν αυτή η επιλογή θα εξελιχθεί σε μια νέα πραγματικότητα ή αν θα μείνει μια απλή λεπτομέρεια ενός φιλικού προετοιμασίας.

Υπάρχει όμως μια αίσθηση που δύσκολα φεύγει από το μυαλό. Ίσως, μέσα στο 4-1 επί της Μπέβερεν, η πιο σημαντική εικόνα του χθεσινού απογεύματος να μην ήταν κάποιο από τα γκολ.

Ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να βγαίνει στο γήπεδο φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει