ΠΑΟΚ - Μπέβερεν 4-1: Τα highlights του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα στην εποχή του Αλέσιο Λίσι στον ΠΑΟΚ, νίκησε επί ολλανδικού εδάφους 4-1 τη Μπέβερεν.
Ο Μύθου με κεφαλιά στο 9' άνοιξε το σκορ, έπειτα από κόρνερ του Κωνσταντέλια και κεφαλιά πάσα του Μπαταούλα. Στο 41' ισοφάρισαν οι Βέλγοι, αφού ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες, ενώ στο 45' είχε δοκάρι ο Μπέρδος.
Στο 51' ο Ζαφείρης πέτυχε το 2-1 με ατομική προσπάθεια και κλέψιμο ψηλά. Ο διεθνής μέσος επίσης με κλέψιμο ψηλά πέτυχε το 3-1 στο 61' και στο φινάλε έδωσε την ασίστ στον Πέλκα, ο οποίος έσκαψε για το τελικό 4-1.
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ - Μπέβερεν 4-1: Ο Ζαφείρης είχε κέφια και στο ντεμπούτο Λίσι έριξε 4άρα ο Δικέφαλος
Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει
Τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.