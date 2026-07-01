Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Μπέβερεν 4-1.

Ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα στην εποχή του Αλέσιο Λίσι στον ΠΑΟΚ, νίκησε επί ολλανδικού εδάφους 4-1 τη Μπέβερεν.

Ο Μύθου με κεφαλιά στο 9' άνοιξε το σκορ, έπειτα από κόρνερ του Κωνσταντέλια και κεφαλιά πάσα του Μπαταούλα. Στο 41' ισοφάρισαν οι Βέλγοι, αφού ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες, ενώ στο 45' είχε δοκάρι ο Μπέρδος.

Στο 51' ο Ζαφείρης πέτυχε το 2-1 με ατομική προσπάθεια και κλέψιμο ψηλά. Ο διεθνής μέσος επίσης με κλέψιμο ψηλά πέτυχε το 3-1 στο 61' και στο φινάλε έδωσε την ασίστ στον Πέλκα, ο οποίος έσκαψε για το τελικό 4-1.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει

Τα highlights του αγώνα