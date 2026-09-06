Ο Παναιτωλικός με ανακοίνωση του εξαπέλυσε τα πυρά του κατά των διαιτητών της αναμέτρησης της Κ19 κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα του Λεβαδειακού και ζητάει τη διαγραφή τους.

Ο Παναιτωλικός μπορεί να αποφεύγει τις ανακοινώσεις κατά της διαιτησίας, όμως οι αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας Αλαφογιάννη, Λύτρα και Χλεμπογιάννη στην αναμέτρηση της Κ19 με την αντίστοιχη ομάδα του Λεβαδειακού προκάλεσε το ξέσπασμα των Αγρινιωτών.

Σε αυτό το πλαίσιο η κιτρινομπλέ ΠΑΕ με ανακοίνωση της ζητάει τη διαγραφή των τριών διαιτητής της ΕΠΣ Φωκίδας, τους οποίους χαρακτηρίζει «άκρως επικίνδυνους για το άθλημα». Αξιοσημείωτο πως το αποτέλεσμα κρίθηκε από πέναλτι στο 90', το οποίο αμφισβητούν από τον Τίτορμο, όμως όπως τονίζουν από το Emileon «ήταν πταίσμα μπροστά στα όργια που έκαναν συνολικά».

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Διαιτησία που θύμισε παλιές «σκοτεινές» εποχές αντιμετώπισε σήμερα η ομάδα μας στον αγώνα Κ19 με αντίπαλο τον Λεβαδειακό. Ο διαιτητής Αλαφογιάννης και οι βοηθοί Λύτρας – Χλεμπογιάννης (ΕΣΠ Φωκίδας) έδειξαν ότι είναι επικίνδυνοι για ποδοσφαιρικό αγώνα νέων αθλητών, με την προκλητική συμπεριφορά τους σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Τα αρμόδια όργανα καλούνται να επιληφθούν άμεσα προστατεύοντας το ποδόσφαιρο, με την διαγραφή των συγκεκριμένων διαιτητών ως άκρως επικίνδυνους για το άθλημα.

Με φάουλ 5 υπέρ και 42 κατά της ομάδας μας, με 8 κίτρινες και μία αποβολή με αποφάσεις που εξόργισαν τους πάντες και κατάστρεψαν κάθε προσπάθεια της ομάδας μας να παίξει ποδόσφαιρο.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με πέναλτι στο 7’, ο Αλμπάνης ισοφάρισε με κεφαλιά στο 82’ και με νέο πέναλτι – φάντασμα στο 90’ διαμορφώθηκε το τελικό 2-1. Αγωνίστηκαν οι: Παπαζώης, Καραμάνης, Γκορόγιας (30’ Ρούσσης), Λαζαρίδης, Καρνέζος, Γερνάς (78’ Τσεκούρας), Γκοτζάι, Σέφα (55’ Γεωργούλας), Ξανθόπουλος (78’ Χασάνης), Μακρής, Αλμπάνης».