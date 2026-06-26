Τον δεξιό μπακ της Στεάουα Αλεξάντρου Παντέα, σύμφωνα με τους Ρουμάνους, φέρνει στον Λεβαδειακό ο Ηλίας Χαραλάμπους.

Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι πλέον προπονητής του Λεβαδειακού και σχεδιάζει το ρόστερ για τη νέα σεζόν. Σε δημοσίευμα στη Ρουμανία αποκαλύπτουν τον παίκτη που φέρνει στον σύλλογο της Βοιωτίας ο Κύπριος τεχνικός για να καλύψει το κενό που άφησε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, με τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Οι Ρουμάνοι, λοιπόν, υποστηρίζουν ότι ο Χαραλάμπους θα πάρει δανεικό από την πρώην ομάδα του τη Στεάουα, τον 22χρονο (11/9/03) δεξιό μπακ με ύψος 1,72 Αλεξάντρου Παντέα.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ της Fanatik: «Ο Χαραλάμπους παίρνει παίκτη από τη Στεάουα! Έκλεψε τον ποδοσφαιριστή του Τζίτζι Μπεκάλι. Το Fanatik έμαθε ότι ο Κύπριος προπονητής πήρε τον παίκτη από την ομάδα του Τζίτζι Μπεκάλι δανεικό.

Ο Ηλίας Χαραλάμπους (45 ετών), ελεύθερος από τον Μάρτιο, ανέλαβε τον Λεβαδειακό, τον κάτοχο της 6ης θέσης την προηγούμενη σεζόν του ελληνικού πρωταθλήματος. Το FANATIK έμαθε ότι ο πρώην προπονητής της FCSB πήρε τον Αλεξάντρου Πάντεα στη νέα ομάδα, με τη μορφή δανεισμού.

Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η FCSB ενίσχυσε τη δεξιά πτέρυγα της άμυνας φέρνοντας τον Ρόνι Λαμπόν, άμεσο ανταγωνιστή του βετεράνου Βαλεντίν Κρέτσου. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Αλεξάντρου Παντέα αποχώρησε. Ωστόσο, το FANATIK έμαθε ότι ο παίκτης που μεγάλωσε στο Βουκουρέστι θα δοθεί δανεικός στη νέα ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους, τον Λεβαδειακό.

"Ο Παντέα πήγε δανεικός στην Ελλάδα, με οψιόν αγοράς. Δεν θα σας πω την ομάδα, πρέπει να περάσει από ιατρικές εξετάσεις", δήλωσε ο Μιχάι Στόικα, στο Prima Sport 1».

Ο Παντέα είναι προϊόν της Ακαδημίας της Στεάουα κι έχει φορέσει τη φανέλα της σε 104 ματς, ενώ έχει 6 ασίστ. Το συμβόλαιό του με τη μεγάλη ομάδα της Ρουμανίας έχει διάρκεια έως το 2029. Έπαιξε επίσης και δανεικός στη Χέρμανσταντ τη σεζόν 2021-22 και μέτρησε 30 ματς με 2 ασίστ.