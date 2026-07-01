Επιβράβευση στον Σταύρο Πήλιο από την ΑΕΚ καθώς θα γίνει επέκταση του συμβολαίου του για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Σας είχαμε ενημερώσει ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Σταύρο Πήλιο προκειμένου να του κάνει επέκταση στα συμβόλαιο του, το οποίο έληγε το καλοκαίρι του 2027.

Οι δύο πλευρές ήρθαν σε πλήρη συμφωνία και ο 25χρονος διεθνής ακραίος μπακ θα βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας που θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.

Ο ίδιος βρίσκεται στην Ένωση από το καλοκαίρι του 2023 και πέρσι είχε συνολικά 40 συμμετοχές με απολογισμό έξι ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και έπαιξε βασικό ρόλο στον δρόμο προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και τα προημιτελικά του Conference League.